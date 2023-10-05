كشفت دراسة أن كيم كارداشيان ومشاهير آخرين يستخدمون أسلوبًا صوتيًا يشبه القطط

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Current Biology أن كيم كارداشيان وغيره من المشاهير غالبا ما يستخدمون صوتا محددا يشبه خرخرة القطة. تُعرف تقنية التحدث هذه باسم القلي الصوتي.

حدد الباحثون ثلاثة سجلات صوتية يستخدمها البشر عادة للتواصل. يتم إنتاج هذه التسجيلات عن طريق مرور الهواء عبر الطيات الصوتية في الحنجرة. السجلات الثلاثة الأكثر استخدامًا هي الزريعة الصوتية والصدر والفالسيتو.

سجل الصدر هو ما نستخدمه عادةً عند التحدث بشكل طبيعي، ويمثل falsetto ترددًا أعلى. من ناحية أخرى، تنتج الزريعة الصوتية نطاقًا تردديًا أقل من سجل الصدر. من المعروف أن المشاهير مثل كيم كارداشيان وكاتي بيري وباريس هيلتون يستخدمون الزريعة الصوتية في خطاباتهم. ومن المثير للاهتمام أن القطط تستخدم أيضًا الزريعة الصوتية عندما تخرخر، مما يزيد من إنشاء العلاقة بين الاثنين.

وجدت الدراسة أن القطط لديها وسادة فريدة في طياتها الصوتية، وهو ما يفسر على الأرجح قدرتها على إنتاج أصوات منخفضة التردد. وأوضح كريستيان تي هيربست، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذه اللوحة تسمح للحيوانات الصغيرة مثل القطط بإنتاج ترددات منخفضة بشكل لا يصدق، أقل مما يمكن أن تولده الأصوات البشرية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن دراسة أخرى نشرت في مجلة Journal of Voice سلطت الضوء على التصور السلبي للنساء اللاتي يتحدثن بصوت عالٍ. كان يُنظر إلى النساء ذوات اليرقات الصوتية على أنهن أقل ذكاءً وجاذبية. من المحتمل أن يكون هذا التصور مرتبطًا بحقيقة أن القلي الصوتي يخفض طبقة صوت المرأة، مما قد يجعل صوتها أكثر ذكورية. اقترح مؤلفو الدراسة أن الناس قد يتسامحون مع الترددات المنخفضة المرتبطة بالزريعة الصوتية لدى المتحدثين الذكور لأنه السياق الأكثر شيوعًا الذي نواجههم فيه.

وفي الختام، تلقي هذه الدراسة الضوء على التقنيات الصوتية التي يستخدمها المشاهير وتشابهها مع الأصوات التي تصدرها القطط. في حين أن الزريعة الصوتية قد تكون شائعة بين بعض الأفراد، فمن المهم أن تكون على دراية بالتأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه على الإدراك والأحكام الاجتماعية.

التعاريف:

– القلي الصوتي: أسلوب حديث يتميز بتسجيل الترددات المنخفضة التي تنتجها الحنجرة.

– السجلات الصوتية: نطاقات مختلفة من الترددات التي يصدر فيها الإنسان الأصوات الصوتية.

– الحنجرة: وتعرف أيضاً بصندوق الصوت، وتحتوي على الحبال الصوتية التي تنتج الصوت.

- سجل الصدر: السجل الصوتي يستخدم عادة للكلام العادي.

- فالسيتو: سجل صوتي يتميز بتردد أعلى من السجل الصدري.

مصادر:

- دراسة نشرت في علم الأحياء الحالي

– دراسة منشورة في مجلة الصوت