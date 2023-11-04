اصطدام نجم نيوتروني: استكشاف التهديد المحتمل للأرض

أجرى علماء في الولايات المتحدة مؤخرًا دراسة رائدة لتحديد مدى القرب الذي يمكن أن يشكل فيه اصطدام نجم نيوتروني تهديدًا كبيرًا للحياة على الأرض. يعد هذا الحدث السماوي، المعروف باسم الكيلونوفا، واحدًا من أكثر الأحداث كثافة وانفجارًا في الكون المعروف. وسلط البحث، الذي قاده هايلي بيركينز من جامعة إلينوي أوربانا شامبين، الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالكيلونوفا.

أثناء الكيلونوفا، يتم إطلاق أشكال قاتلة من الإشعاع، مثل أشعة جاما والأشعة الكونية والأشعة السينية، في الفضاء. إذا حدث اندماج نجمين نيوترونيين على بعد حوالي 36 سنة ضوئية من كوكبنا، فمن المحتمل أن يؤدي الإشعاع الناتج إلى حدث على مستوى الانقراض. تخلق القوة الهائلة المتولدة أثناء الاصطدام انفجارًا جسيميًا يمكن أن يدمر طبقة الأوزون على الأرض، مما يجعلها عرضة للأشعة فوق البنفسجية لفترة ممتدة تصل إلى 1,000 عام.

ومن بين جميع الجسيمات القاتلة التي تم فحصها، ظهرت الأشعة الكونية باعتبارها الأكثر إثارة للقلق. يبدأ الاصطدام في الفضاء بتكوين فقاعة شعاعية كونية، تمتد لتبتلع كل شيء في طريقها، وتقصف الأرض بجسيمات مشحونة وحيوية للغاية. ومما يثير القلق بنفس القدر أشعة جاما. وعندما تصطدم هذه الأشعة بالغبار النجمي المحيط بها، والمعروف بالوسط البينجمي، فإنها قد تنبعث منها أشعة سينية قادرة على تأين طبقة الأوزون الأرضية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لكي يكون لتأثيرات أشعة جاما تأثير كبير، يجب أن تكون الأرض على بعد حوالي 16 سنة ضوئية من مركز الحدث.

وعلى الرغم من هذه النتائج، فمن الضروري أن تظل هادئًا، حيث تعتبر الكيلونوفا حالات نادرة. تشكل الأحداث الأخرى الأكثر شيوعًا مثل التوهجات الشمسية وتأثيرات الكويكبات وانفجارات السوبرنوفا خطرًا أكثر إلحاحًا على كوكبنا. ويعتقد العلماء أن دراسة الكيلونوفا، مثل تلك التي حدثت على بعد 130 مليون سنة ضوئية في عام 2017، يمكن أن توفر رؤى قيمة حول أصول العناصر الثقيلة مثل البلاتين واليورانيوم والذهب.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الكيلونوفا؟

ج: الكيلونوفا هو حدث قوي ومتفجّر بشكل لا يصدق يحدث عندما يصطدم نجمان نيوترونيان.

س: ما هي التهديدات المحتملة المرتبطة بالكيلونوفا؟

ج: تشكل الكيلونوفا تهديدًا كبيرًا بسبب إطلاق الإشعاعات القاتلة، مثل أشعة جاما والأشعة الكونية والأشعة السينية، والتي يمكن أن تضر بالحياة على الأرض.

س: ما مدى قرب اصطدام النجم النيوتروني بتهديد الأرض؟

ج: وفقًا للدراسة، فإن اندماج نجم نيوتروني يحدث على بعد حوالي 36 سنة ضوئية من الأرض يمكن أن يؤدي إلى حدث على مستوى الانقراض.

س: هل هناك أحداث كونية أخرى تشكل خطورة أكبر من الكيلونوفا؟

ج: نعم، تعتبر الأحداث الأكثر شيوعًا مثل التوهجات الشمسية وتأثيرات الكويكبات وانفجارات السوبرنوفا ذات احتمالية أكبر لأن تكون ضارة.