يُذكر رائد الفضاء كين ماتينجلي لمساهمته في أبولو 13

أعلنت وكالة ناسا وفاة رائد الفضاء كين ماتينجلي، الذي لعب دورًا حاسمًا في ضمان العودة الآمنة لمركبة الفضاء أبولو 13 المتضررة إلى الأرض. وكان ماتينجلي، البالغ من العمر 87 عامًا، شخصية رئيسية في نجاح برنامج أبولو التابع لناسا، حيث تركت جهوده علامة لا تمحى في التاريخ.

انضم ماتينجلي، وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية، إلى وكالة ناسا في عام 1966 وقدم مساهمات كبيرة في تطوير بدلات الفضاء وحقائب الظهر المستخدمة في مهام أبولو إلى القمر. على الرغم من أن رحلته الفضائية الأولى جاءت في عام 1972 خلال مهمة أبولو 16، حيث دار حول القمر كطيار لوحدة القيادة، إلا أن تأثيره الأبرز كان محسوسًا خلال مهمة أبولو 13 المشؤومة.

تم تعيين ماتينجلي في الأصل لقيادة وحدة القيادة، وتم استبداله بجون سويجيرت جونيور بعد تعرضه للإصابة بالحصبة الألمانية. بعد وقت قصير من إطلاق المهمة، انفجر خزان الأكسجين، مما تسبب في سلسلة من المشاكل للمركبة الفضائية. أثبتت معرفة ماتينجلي العميقة بالحرفة أنها لا تقدر بثمن خلال الساعات الحرجة التي تلت ذلك.

من خلال العمل بشكل وثيق مع المهندسين ومراقبة المهمة، قدم ماتينجلي دعمًا حاسمًا في تحليل الموقف وصياغة استراتيجيات لإنقاذ سويجيرت وجيمس لوفيل وفريد ​​هايز. على الرغم من التحديات، عاد الطاقم بأمان إلى الأرض بعد استخدام مركبة الهبوط القمرية كقارب نجاة مؤقت.

لعبت خبرة ماتينجلي وقدرته على اتخاذ القرار في الوقت الفعلي دورًا أساسيًا في إعادة الطاقم والمركبة الفضائية المتضررة إلى الوطن بنجاح. لقد أدى تفانيه في المهمة والتزامه الثابت بحل المشكلات إلى ضمان العودة الآمنة لزملائه رواد الفضاء.

تم تخليد إرث أبولو 13 والجهود الرائعة التي بذلها كين ماتينجلي في كتاب عام 1994 بعنوان "القمر المفقود: رحلة أبولو 13 المحفوفة بالمخاطر"، الذي شارك في تأليفه جيمس لوفيل، والفيلم اللاحق "أبولو 1995" عام 13، حيث كان ماتينجلي يصوره الممثل غاري سينيس.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو دور كين ماتينجلي في مهمة أبولو 13؟

ج: تم تعيين كين ماتينجلي في الأصل لقيادة وحدة القيادة، ولكن تم استبداله بعد تعرضه للحصبة الألمانية. ومع ذلك، أثبتت معرفته الواسعة بالمركبة الفضائية أنها لا تقدر بثمن في مساعدة المهندسين ومراقبة المهمة على تحليل الموقف وإيجاد حلول لإعادة الطاقم إلى الوطن بأمان.

س: ما هو الكتاب والفيلم الذي يصور مهمة أبولو 13 ومشاركة كين ماتينجلي؟

ج: كتاب عام 1994 "القمر المفقود: رحلة أبولو 13 المحفوفة بالمخاطر" الذي شارك في تأليفه جيمس لوفيل، وفيلم "أبولو 1995" عام 13 يصوران أحداث مهمة أبولو 13، حيث قام غاري سينيس بدور كين ماتينجلي.