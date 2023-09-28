الحيتان الحدباء تنخرط في ظاهرة "Kelping" العالمية

وجد بحث جديد أن الحيتان الحدباء التي تنخرط في سلوك يُعرف باسم "عشب البحر" أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا، مما يشكل "ظاهرة عالمية". وقد تمت ملاحظة ظاهرة كيلبينغ، التي تدور حول الحيتان الحدباء وهي تمرح في الأعشاب البحرية، لأول مرة في عام 2007، لكن العلماء وصفوها بأنها أحداث معزولة فقط. ومع ذلك، فقد اكتشفت دراسة حديثة أن الحيتان الحدباء في جميع أنحاء العالم تستمتع بمداعبة الأعشاب البحرية الورقية على بشرتها كشكل من أشكال اللعب وربما فرك الجسم المهدئ.

فحصت الدراسة 95 منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي توثق تكاثر عشب البحر في الحيتان الحدباء عبر شمال شرق المحيط الهادئ، وشمال المحيط الأطلسي، وسواحل أستراليا. على عكس مصطلح "عشب البحر"، تتفاعل الحيتان الحدباء مع أنواع مختلفة من الأعشاب البحرية ولا تكون انتقائية بشكل خاص. إنهم يلعبون ويتفاعلون مع أي أعشاب بحرية متوفرة في المنطقة.

الحيتان الحدباء، وهي حيتان تتغذى بالترشيح وتنتمي إلى مجموعة حيتان البالين، غالبًا ما تتفاعل مع الكائنات الموجودة في موطنها المحيطي. وإلى جانب الأعشاب البحرية، يلعبون أيضًا بجذوع الأشجار والأخشاب الطافية ومعدات الصيد وقناديل البحر. تبدو الأعشاب البحرية ناعمة ولطيفة على بشرتها، ولدى الحيتان الحدباء شعر حسي على فكيها وحول رأسها يمكن تحفيزه عندما تلامس الأعشاب البحرية.

هناك فوائد علاجية محتملة لعشب البحر، حيث يمكن أن يساعد الحيتان الحدباء على التخلص من الطفيليات والبكتيريا التي تستعمر جلدها. ويعتقد أن الأعشاب البحرية لها خصائص مضادة للميكروبات، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان هذا ينطبق على المخلوقات التي تتنقل على الحيتان. أحيانًا تعض الحيتان الحدباء على الأعشاب البحرية وتسحبها تحت الماء، مما قد يعمل على فرك الجزء الداخلي من أفواهها. ومع ذلك، يمكن للطفيليات الاستفادة من بقع الأعشاب البحرية للتمسك بها والقفز عبرها عندما تأتي الحيتان للفرك.

كما أن اللعب في بقع من الأعشاب البحرية يمكن أن يعزز التعلم ويقوي الروابط الاجتماعية بين الحيتان، مما يساهم في التنسيق والتنقل والاستمتاع. ومع ذلك، فإن تغير المناخ يشكل تهديدا لهذا السلوك لأنه يغير توزيع الأعشاب البحرية، وخاصة عشب البحر. يمكن أن يؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة الأنواع التي تتغذى على عشب البحر، مثل قنافذ البحر، سلبًا على غابات عشب البحر.

يلقي هذا البحث الضوء على سلوك الحيتان الحدباء ويسلط الضوء على أهمية فهم تفاعلاتها مع بيئتها من أجل الحفاظ عليها ورفاهيتها.

مصادر:

- المؤلف الرئيسي للدراسة أولاف ماينكي، زميل باحث في مركز البحوث الساحلية والبحرية بجامعة جريفيث في كوينزلاند، أستراليا.

– مجلة العلوم والهندسة البحرية