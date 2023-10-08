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لمحة عن الشبكة الكونية: رسم خرائط لأكبر هياكل الكون

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 8، 2023
لمحة عن الشبكة الكونية: رسم خرائط لأكبر هياكل الكون

لقد انبهر العلماء منذ فترة طويلة بالشبكة الكونية، وهي شبكة معقدة من خيوط المجرات التي تشكل العمود الفقري للكون المرئي. هذه الخيوط، التي تتكون من عناقيد فائقة الجاذبية، تشكل سقالات يتم وضع المجرات عليها. ومع ذلك، ظلت الشبكة الكونية نفسها بعيدة المنال، وغير مرئية في الترددات البصرية.

في اكتشاف مذهل، نجح الباحثون في تصوير الشبكة الكونية باستخدام أداة مصممة خصيصًا تسمى Keck Cosmic Web Imager (KCWI). ومن خلال التركيز على غاز الهيدروجين، المكون الأساسي للشبكة الكونية والمادة الأكثر بدائية لتشكل النجوم، تمكن العلماء من اكتشاف الخيوط.

اعتمدت عملية التصوير على أجهزة قياس الطيف التي تم شحذها على خط ليمان ألفا، وهو أقوى خط انبعاث لغاز الهيدروجين. ومن خلال التقاط هذا الانبعاث، تمكن الباحثون من تصور الهياكل غير المرئية للشبكة الكونية.

يوضح المؤلف الرئيسي كريستوفر مارتن: "قبل هذا الاكتشاف الأخير، رأينا الهياكل الخيطية تحت عمود إنارة. الآن يمكننا رؤيتهم بدون مصباح. تحدد الشبكة الكونية بنية كوننا. إنه المكان الذي تتواجد فيه معظم المادة الطبيعية في مجرتنا ويتتبع مباشرة موقع المادة المظلمة.

إن رسم خرائط الشبكة الكونية لا يلقي الضوء على توزيع وتركيز المادة المظلمة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول طبيعة هذه المادة الغامضة التي تشكل غالبية الكون. تمثل النتائج، التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، تقدما كبيرا في فهمنا لأكبر الهياكل في الكون.

إن المزيد من الجهود البحثية ورسم الخرائط لن تؤدي فقط إلى تعميق فهمنا للشبكة الكونية، بل ستفتح أيضًا أسرار المادة المظلمة، مما يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار كوننا الفسيح.

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By غابرييل بوتا

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