يكشف مصور الويب الكوني Keck عن البنية المخفية للويب الكوني

حقق جهاز Keck Cosmic Web Imager (KCWI)، الذي صممه كريستوفر مارتن أستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وفريقه، اكتشافًا رائدًا من خلال التصوير المباشر للشبكة الكونية بعيدة المنال. تتكون الشبكة الكونية من خيوط باهتة تربط المجرات عبر مساحة شاسعة من الفضاء، وتعمل كتيارات من الغاز تزود المجرات بالمواد اللازمة لتكوين النجوم.

في حين أن علماء الفلك يعرفون عن الشبكة الكونية منذ سنوات عديدة، إلا أنه كان من الصعب مراقبتها بشكل مباشر، خاصة في المناطق المظلمة من الفضاء. ومع ذلك، نجحت أداة KCWI، الموجودة في مرصد WM Keck في هاواي، في التقاط الضوء المنبعث من المناطق المخفية من الشبكة الكونية.

في السابق، استخدم مارتن وفريقه نموذجًا أوليًا لأداة تسمى Cosmic Web Imager لمراقبة خيط مضاء بواسطة نجم زائف قريب. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف الأخير يسمح لهم بمراقبة الشبكة الكونية دون الحاجة إلى إضاءة خارجية.

توفر القدرة المكتشفة حديثًا على تصوير الشبكة الكونية مباشرةً لعلماء الفلك معلومات قيمة حاسمة لفهم تكوين المجرات وتطورها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الباحثين من رسم خريطة لتوزيع المادة المظلمة، وهي المادة الغامضة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الكون.

تلعب الشبكة الكونية دورًا مهمًا في تشكيل بنية الكون وتحتوي على غالبية المادة العادية في مجرتنا. ومن خلال الكشف عن بنيته المخفية، يتمكن علماء الفلك من الحصول على نظرة ثاقبة حول الأعمال الأساسية للكون.

مصادر:

– علم الفلك الطبيعي (2023). دوى: 10.1038/s41550-023-02054-1