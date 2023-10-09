العلاقة المدهشة بين خرخرة القطط والقلي الصوتي

لقد نجح الباحثون أخيرًا في حل اللغز الكامن وراء فيزياء خرخرة القطة. خلافًا للاعتقادات السابقة، يبدو أن القطط تصدر صوت الخرخرة المهدئ باستخدام تقنية مشابهة للقلي الصوتي، والتي غالبًا ما ترتبط بالأصوات المزعجة عند البشر.

لسنوات عديدة، كان العلماء في حيرة من أمرهم بشأن قدرة القطط، على الرغم من صغر حجمها، على إنتاج مثل هذه الخرخرة العميقة والرنانة. عادة، الحيوانات ذات الحبال الصوتية الأطول، مثل الفيلة، هي التي يمكنها إصدار أصوات مماثلة. تشير النظرية السائدة إلى أن القطط لديها آلية فريدة تتضمن الانقباض الدوري واسترخاء العضلات في صناديقها الصوتية، مما يتطلب مدخلات عصبية ثابتة من الدماغ.

ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أجراها الدكتور كريستيان هيربست في جامعة فيينا عن تفسير مختلف. أجرى الباحثون تجارب على الحبال الصوتية لثمانية قطط تم قتلها بطريقة رحيمة بسبب مرض عضال. ومن خلال قرص الحبال الصوتية للقطط وتمرير الهواء الرطب من خلالها، تمكن الباحثون من محاكاة الآلية التي يستخدمها البشر للتحدث وإصدار الزريعة الصوتية. ومن اللافت للنظر أن هذا التلاعب أدى إلى تذبذبات أو خرخرة ذاتية الاستدامة من جميع صناديق الصوت، مما يشير إلى أن الخرخرة لا تتطلب مدخلات مستمرة من الدماغ.

كشف التحليل الإضافي عن وجود كتل من الأنسجة الليفية داخل الحبال الصوتية، والتي قد تكون مسؤولة عن قدرة القطط على إنتاج أصوات منخفضة التردد بين 20-30 هرتز. هذه الترددات أقل حتى من أدنى الأصوات الجهيرية التي تنتجها الأصوات البشرية. كما تم العثور على هياكل مماثلة في القطط الزائرة مثل الأسود والنمور.

في السابق، كانت النظرية السائدة تشير إلى أن القطط تستخدم آلية يرسل فيها دماغها دفعات سريعة ومستمرة من الإشارات إلى عضلات الحلق، مما يجعلها تنقبض 30 مرة في الثانية وتصدر أصوات الخرخرة. ومع ذلك، تقترح الدراسة الجديدة أن اليرقات الصوتية هي تفسير بديل.

في الختام، يبدو أن خرخرة القطط تعتمد على آلية مختلفة عما كان مفترضًا سابقًا. إن فهم كيفية إنتاج القطط لخرخرتها لا يلقي الضوء على التواصل بين القطط فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول القدرات الصوتية لمختلف أنواع الحيوانات.

المصدر: الدكتور كريستيان هيربست، جامعة فيينا، النمسا (علم الأحياء الحالي)