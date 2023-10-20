تتحدى المجرات النشطة ذات الانزياح الأحمر العالي الفهم الحالي للثقوب السوداء الهائلة

في دراسة حديثة، استخدم علماء الفلك بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لاستكشاف العلاقة بين الثقوب السوداء فائقة الكتلة (SMBHs) والمجرات المضيفة لها عند الانزياحات الحمراء العالية. توفر هذه الأجسام الصغيرة فائقة الضخامة البعيدة التي ظهرت في الكون المبكر نظرة ثاقبة حول تكوين ونمو هذه الوحوش الكونية.

أحد الأسئلة الرئيسية في فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو أصلها. لا يزال علماء الفلك يناقشون ما إذا كانت هذه الثقوب السوداء تتشكل من بقايا نجوم ضخمة منخفضة الكتلة أو من خلال انهيار ثقوب سوداء أثقل مباشرة. يشير اكتشاف كتلة ضخمة صغيرة الحجم (ضخمة جدًا) باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى احتمال وجود بذور ثقيلة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السكانية لتأكيد ذلك.

لغز آخر هو العلاقة الوثيقة بين كتلة SMBH والكتلة النجمية للمجرة المضيفة. لوحظ هذا الارتباط في الأنظمة القريبة، لكن دراسته عند الانزياح الأحمر العالي كان أمرًا صعبًا بسبب سطوع المجرات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتراكمة مقارنة بالمجرات المضيفة لها. ومع ذلك، مع حساسية تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أصبح علماء الفلك الآن قادرين على دراسة هذه العلاقة عند الانزياحات الحمراء العالية.

قام مؤلفو هذه الدراسة بتجميع عينة من 23 ثقبًا صغيرًا صغير الحجم عالي الانزياح نحو الأحمر من بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. تم اختيار كل مصدر بناءً على وجود خط Hα عريض، مما يشير إلى وجود SMBH المتراكم. أظهرت النتائج أن العلاقة بين كتلة SMBH وكتلة المجرة عند الانزياحات الحمراء العالية تختلف بشكل كبير عن العلاقة المحلية.

والأهم من ذلك، أن الثقوب السوداء ذات الانزياح الأحمر العالي تكون أكبر بكثير مقارنة بالمجرات المضيفة لها مما لوحظ في الكون المحلي. يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا الحالي للتطور المشترك للمجرات فائقة الدقة والمجرات المضيفة لها.

إن الآثار المترتبة على هذه العلاقة ذات الانزياح الأحمر العالي مهمة. ويشير ذلك إلى وجود عدد أكبر من SMBHs عند الانزياحات الحمراء العالية عما كان متوقعًا في السابق. تسلط الدراسة الضوء أيضًا على إمكانية استضافة المجرات المضيفة الصغيرة نسبيًا لمجرات ضخمة صغيرة الحجم، وهو ما يمكن رؤيته بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

يقدم هذا البحث رؤى جديدة حول تكوين ونمو الثقوب السوداء فائقة الكتلة وعلاقتها بالمجرات المضيفة لها. إنه يفتح المجال لمزيد من الدراسات لفهم أصول هذه الوحوش الكونية وتأثيرها على تطور المجرات بشكل أفضل.

مصادر:

– فابيو باكوتشي، باو نجوين، ستيفانو كارنياني، روبرتو مايولينو، شياوهوي فان. المجرات النشطة JWST CEERS وJADES عند z = 4 − 7 تنتهك علاقة MBH− Mgal المحلية عند > 3σ: الآثار المترتبة على الثقوب السوداء منخفضة الكتلة ونماذج البذر. تم تقديمه إلى ApJL.