اكتشف علماء الفلك طريقة جديدة لقياس معدل توسع الكون

لقد حاول علماء الفلك منذ فترة طويلة فهم المعدل الذي يتوسع به الكون، لكنهم واجهوا تناقضًا كبيرًا في قياساتهم. إن الطريقة المباشرة لقياس معدل التوسع من خلال ملاحظة كيف تبدو الأجسام تبتعد عنا باستمرار تعطي نتائج أعلى بحوالي 9٪ من القيم التي تم الحصول عليها من دراسة الإشارات من الكون المبكر. وقد أثار هذا التناقض المخاوف وأدى إلى إعادة تقييم فهمنا للكون.

وللتغلب على هذه المشكلة، ظل العلماء يبحثون عن طرق جديدة لقياس معدل التوسع بدقة أكبر. يتضمن أحد الحلول المحتملة دراسة "الشموع القياسية" مثل المستعرات الأعظم من النوع Ia، والتي لها خصائص جوهرية معروفة. ومع ذلك، فإن مراقبة هذه الأحداث النادرة من مسافات بعيدة كان يمثل تحديًا.

ولحسن الحظ، تم تحقيق تقدم كبير. اكتشفت الدكتورة بريندا فراي وفريقها مؤخرًا مستعرًا أعظم من النوع Ia ظهر ثلاث مرات في عدسة الجاذبية التي تم إنشاؤها بواسطة مجموعة مجرات في المقدمة. توفر هذه الملاحظة الفريدة إمكانية قياس معدل التوسع بشكل أكثر دقة من أي وقت مضى.

تعتبر المستعرات الأعظمية من النوع Ia مفيدة بشكل خاص لقياسات المسافة بسبب سطوعها وخصائصها القياسية. ومن خلال تحليل المنحنى الضوئي للمستعر الأعظم من النوع Ia وتحديد انزياحه نحو الأحمر، يستطيع علماء الفلك تحديد المسافة التي يفصلها واستخدامها لقياس معدل التوسع بشكل مباشر.

يمكن أن توفر عدسة الجاذبية، وهي انحناء الضوء بوجود كتلة أمامية، بيانات أكثر قيمة. عندما يقوم جسم ضخم في المقدمة بتكبير مجرة ​​خلفية من خلال عملية التعديس، يمكن استخدام قياسات التأخير الزمني الجاذبية لأي أحداث عابرة داخل الصور المُعدسة لتقدير معدل التوسع.

إن اكتشاف عدسة جاذبية قوية تعمل على تكبير منطقة تحتوي على مجرات بعيدة وضخمة ومكونة للنجوم يحمل وعدًا كبيرًا لفهم معدل توسع الكون. قد توفر المزيد من الملاحظات والقياسات بمرور الوقت رؤى مهمة حول هذا الجانب الأساسي من علم الكون.

المصدر: ساينتفيك أمريكان، Space.com