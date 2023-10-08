يدرس علماء الفلك نظام TRAPPIST-1 b لفهم عمليات رصد الكواكب الخارجية

أجرى علماء الفلك دراسة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) للحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير النجم على ملاحظات الكواكب الخارجية في المنطقة الصالحة للسكن. ركزت الدراسة على TRAPPIST-1 b، الكوكب الأقرب إلى نجمه في النظام الشمسي TRAPPIST-1.

ترابيست-1 هو نظام شمسي يقع على بعد 40 سنة ضوئية من شمسنا. ويتكون من سبعة كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم بارد. في المنطقة الصالحة للسكن للنجوم الباردة، هناك احتمال لوجود الماء السائل على سطح الكواكب التي تدور حولها.

ولم تكتشف الملاحظات التي أجراها الفريق، والذي ضم عالم الفلك من جامعة ميشيغان وزميل ناسا ساجان ريان ماكدونالد، علامات على وجود غلاف جوي حول TRAPPIST-1 b. يشير هذا إلى أن الكوكب يمكن أن يكون عبارة عن صخرة عارية، أو يحتوي على سحب عالية الارتفاع، أو يحتوي على جزيء ثقيل جدًا مثل ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل الغلاف الجوي صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه.

ومع ذلك، لاحظ الفريق أن النجم نفسه كان له التأثير الأكبر على ملاحظاتهم. تشير هذه النتيجة إلى أن تأثير النجم سيؤثر أيضًا على عمليات رصد الكواكب الأخرى في نظام TRAPPIST-1.

ويهدف تحقيق الباحثين إلى تحديد مدى تأثير النجم على عمليات رصد الكواكب في نظام TRAPPIST-1. يعد فهم هذا التأثير أمرًا بالغ الأهمية للتفسير الدقيق للبيانات التي تم الحصول عليها من الكواكب الخارجية الأخرى الموجودة في المناطق الصالحة للسكن في النجوم الباردة.

نُشرت نتائج الدراسة في The Astrophysical Journal Letters، حيث قدمت رؤى قيمة حول العوامل التي تؤثر على مراقبة الكواكب الخارجية وتساهم في فهمنا لأنظمة الكواكب خارج نظامنا.

المصدر: جامعة ميشيغان، مجلة الفيزياء الفلكية