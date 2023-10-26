جانيميد: الكشف عن أسرار قمر المشتري الرائع

لدى الطبيعة طريقة في تحدي الحدود التي نحاول فرضها عليها، مما يؤدي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الفئات. خذ جانيميد، أكبر أقمار كوكب المشتري، على سبيل المثال. على الرغم من أنه قد لا يدور حول الشمس مثل الكواكب التقليدية، إلا أنه يمتلك العديد من الصفات الشبيهة بالكواكب التي تجعله جرمًا سماويًا آسرًا. ألقت الملاحظات الأخيرة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ضوءًا جديدًا على سطح جانيميد الغامض، مما يوفر أدلة محيرة حول تكوينه وتاريخه.

إذا كان جانيميد يدور حول الشمس بدلًا من المشتري، فلن يكون من الممكن تمييزه عن الكوكب. إنه يتميز ببنية داخلية متمايزة، مكتملة بنواة منصهرة تولد مجالًا مغناطيسيًا. يشبه غلافها السيليكوني غلاف الأرض، ويوجد تحت قشرتها الجليدية المعقدة محيط شاسع تحت سطح الأرض. على الرغم من غلافه الجوي الرقيق، فإن جانيميد أكبر من عطارد وحجم المريخ تقريبًا، مما يجعله نموذجًا أصليًا لعالم مائي.

ومع ذلك، حتى مع معرفتنا الواسعة بهذا القمر العملاق، لا تزال هناك أسئلة بلا إجابة. في دراسة حديثة بعنوان "التركيب والخصائص الحرارية لسطح جانيميد من ملاحظات JWST/NIRSpec وMIRI"، استخدم فريق من الباحثين الدوليين أدوات NIRSpec وMIRI الخاصة بـ JWST لفحص ميزات سطح جانيميد. بقيادة عالم الكواكب الفرنسي د. بوكيلي-مورفان، تتعمق الدراسة في الألغاز المثيرة للاهتمام التي تحيط بجانيميد.

يتكون سطح جانيميد في الغالب من نوعين من التضاريس: مناطق جليدية مشرقة بها أخاديد، ومناطق داكنة. وتغطي التضاريس المضيئة حوالي ثلثي سطحها، في حين أن الجزء المتبقي محاط بمناطق داكنة. على الرغم من أن كلا النوعين قديمان، إلا أن المناطق الداكنة تكون أقدم بشكل ملحوظ ومملوءة بكثافة بسبب الحفر الناتجة عن الاصطدام. ومن المثير للاهتمام أن هاتين التضاريس تتشابكان، حيث تتقاطع المناطق الأكثر سطوعًا مع التضاريس المظلمة.

قدمت مهمتا غاليليو وجونو السابقتان، جنبًا إلى جنب مع التلسكوبات الأرضية، معلومات ثاقبة عن كيمياء سطح جانيميد. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة المفتوحة المتعلقة بطبيعتها وأصلها وتكوين سطحها. ومن المثير للاهتمام بشكل خاص ملاحظة وجود كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) على جانيميد، على الرغم من أنه يبدو محصورًا داخل جزيئات أخرى. ومن خلال رسم خريطة لتوزيع ثاني أكسيد الكربون، يأمل العلماء في كشف هوية وعملية تكوين هذه الجزيئات المثيرة للاهتمام.

يوجد جليد الماء أيضًا على جانيميد، في المقام الأول في شكل غير متبلور. من خلال رسم الخرائط الدقيقة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حدد الباحثون نطاق امتصاص جديدًا عند 5.9 ميكرومتر (μm) على جانيميد. يظل تحديد أصول هذه الفرقة الغريبة، فضلاً عن أهميتها، أولوية قصوى للتحقيقات المستقبلية.

كشفت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا أن نطاق درجة حرارة سطح جانيميد يجعل من غير المحتمل وجود جليد ثاني أكسيد الكربون النقي. وبدلًا من ذلك، يبدو أن جزءًا من ثاني أكسيد الكربون محصور داخل الجليد المائي، ويشكل حوالي 2٪ فقط من كتلة القمر. ويعتقد أن ثاني أكسيد الكربون المتبقي موجود في المعادن والأملاح المختلفة.

فيما يتعلق بالجليد المائي، تشير نتائج تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى وجود المزيد من الجليد المكشوف في المناطق القطبية لجانيميد. تتعرض هذه المناطق للقصف الأيوني النشط من كوكب المشتري، مما يشكل سطح القمر من خلال عمليات مثل تأثيرات النيازك الدقيقة والإشعاع الأيوني. ونتيجة لذلك، يتم تغطية المواد غير الجليدية ببخار الماء المعاد تراكمه حديثًا، مما يشكل جليدًا مائيًا أنقى يمكن اكتشافه بسهولة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

إن الانتشار الواسع النطاق لنطاق الامتصاص البالغ 5.9 ميكرومتر على سطح جانيميد، وإن كان مع اختلافات محلية، قد حير العلماء. في حين أن المواد العضوية غير القابلة للذوبان التي تأتي من الكوندريتات الكربونية أو المذنبات كانت تعتبر في البداية تفسيرًا محتملاً، إلا أن المؤلفين استبعدوا هذا الاحتمال في النهاية. بدلًا من ذلك، يقترحون أن هيدرات حمض الكبريتيك (H2SO4 + H2O) يمكن أن تكون مسؤولة عن النطاق الغامض البالغ 5.9 ميكرومتر.

في حين أن هذه النتائج التفصيلية توفر بلا شك رؤى قيمة للعلماء، فإن تفسير أهميتها قد يكون تحديًا لعامة الناس. ومع ذلك، فإن الاكتشافات الأخرى المثيرة للاهتمام، مثل الاختلافات الصارخة بين الجانبين الرئيسي واللاحق لجانيميد، تستحوذ على خيالنا. تتطلب هذه التناقضات في الخصائص الطيفية مزيدًا من البحث، متجذرة في العلاقة الديناميكية المعقدة بين جانيميد ووالده العملاق، المشتري.

يؤثر المجال المغناطيسي القوي للغاية لكوكب المشتري بشكل كبير على جانيميد، القمر الوحيد الذي يمتلك مجاله المغناطيسي. عندما يتفاعل الغلاف المغناطيسي لجانيميد مع البلازما المكثفة لكوكب المشتري، فإنه يؤدي إلى ظهور شفق ساحر ويلعب دورًا في تشكيل كيمياء سطح القمر. مما لا شك فيه أن العلاقة بين جانيميد والمشتري معقدة، مما يترك أدلة محيرة لفتح الألغاز التي تحيط بعالم جانيميد الآسر.

لقد نحتت رحلة جانيميد منذ تكوينه في السديم الفرعي لكوكب المشتري منذ مليارات السنين قمرًا ساحرًا يكاد يتحدى التصنيف. مع وجود محيط شاسع تحت السطح يحتوي على إمكانية دعم الحياة وكيمياء سطحية معقدة تنتظر أن يتم حلها، يواصل جانيميد أسر العلماء ومراقبي النجوم على حدٍ سواء. في حين أن ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي الأخيرة قد عززت فهمنا، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة، وهو تذكير دائم بأن الاستكشاف العلمي هو سعي مستمر، وغالبًا ما يخلو من إجابات بسيطة ونهائية.

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