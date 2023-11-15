رؤى جديدة حول أصول مياه الأرض: الاختراق بواسطة JWST

ظل الجدل الطويل الأمد بشأن أصل مياه الأرض لغزا لعقود من الزمن. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الرائد الذي أجراه تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) قد ألقى ضوءًا جديدًا على هذا اللغز. ولأول مرة، نجح تلسكوب جيمس ويب الفضائي في اختراق الحجب السميكة من الغبار في الأنظمة الشمسية الناشئة، وكشف عن حقيقة عميقة حول تكوين الكواكب.

تشير النظرية السائدة إلى أن مياه الأرض نشأت من أجسام تقع بعيدًا في القرص الكوكبي للنظام الشمسي. تقترح هذه الفرضية أن الحصى المغطاة بالجليد من الأنظمة الشمسية الخارجية نقلت الماء إلى الكواكب النامية الأقرب إلى نجومها. ومع ذلك، وبسبب الطبيعة الغامضة للغبار للأنظمة الشمسية الناشئة، ظلت الأدلة مخفية حتى الآن.

وأعربت أندريا بانزاتي، الأستاذة المساعدة في الفيزياء بجامعة ولاية تكساس، عن سعادتها بشأن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف لدراسة تكوين الكواكب الصخرية. ويدعم هذا الاكتشاف فكرة أنه مع تشكل الأرض، هاجرت الحصى المغطاة بالجليد من المناطق الخارجية للنظام الشمسي نحو المناطق الداخلية الأكثر دفئًا. وعندما وصلت هذه الحصى إلى النظام الشمسي الداخلي، تصاعد الماء بداخلها إلى بخار، واندمج في نهاية المطاف في الكواكب الصغيرة. ويشار إلى هذه النظرية عادة باسم نظرية انجراف الحصى الجليدية.

أجرى الباحثون دراستهم باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ JWST لمراقبة أربعة نجوم شابة تشبه الشمس محاطة بأقراص كوكبية أولية. ومن خلال التمييز بين الماء البارد والدافئ داخل هذه الأقراص، تمكن الفريق من اكتشاف وفرة أعلى من الماء البارد في الأقراص المدمجة مقارنة بالأقراص الممتدة. وتشير هذه الملاحظة إلى أن الأقراص المدمجة أكثر كفاءة في إيصال الحصى الجليدية إلى المناطق الداخلية للنظام الشمسي.

تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من أصل مياه الأرض. تعد أقراص الكواكب الأولية موضوع اهتمام كبير للعلماء نظرًا لارتباطها بتكوين الأنظمة الشمسية والكواكب. إن قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على كشف تعقيدات هذه الأقراص تفتح آفاقًا مثيرة لمزيد من الأبحاث حول كيمياء تكوين الكواكب في الأقراص الداخلية.

في الختام، يوفر التقدم المذهل الذي حققه تلسكوب جيمس ويب الفضائي في علوم الكواكب رؤى قيمة حول أصول المياه على الأرض. ويعزز هذا الاكتشاف نظرية انجراف الحصى الجليدية، ويسلط الضوء على دور الحصى المغطاة بالجليد من الأنظمة الشمسية الخارجية في توصيل المياه إلى الكواكب النامية في المناطق الداخلية. لا يحل هذا الاكتشاف لغزًا طويل الأمد فحسب، بل يدفع أيضًا الاستكشاف العلمي نحو فهم أعمق لتكوين الكواكب الصخرية.

أسئلة وأجوبة

1. كيف ساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في فهم أصل الماء في الأرض؟

اخترقت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي الطبيعة المغطاة بالغبار للأنظمة الشمسية الناشئة، مما يوفر أدلة تدعم النظرية القائلة بأن الحصى المغطاة بالجليد من الأنظمة الشمسية الخارجية أوصلت المياه إلى الكواكب النامية الأقرب إلى نجومها.

2. ما هي النظرية السائدة فيما يتعلق بأصل الماء في الأرض؟

تشير النظرية السائدة إلى أن مياه الأرض جاءت من أجسام تقع بعيدًا في القرص الكوكبي للنظام الشمسي، مثل المذنبات والكويكبات.

3. ما هي نظرية انجراف الحصى الجليدية؟

تقترح نظرية انجراف الحصى الجليدية أنه مع تشكل الأرض، هاجرت الحصى المغطاة بالجليد من المناطق الخارجية للنظام الشمسي إلى المناطق الداخلية. وعندما وصلت هذه الحصى إلى النظام الشمسي الداخلي الأكثر دفئًا، تصاعد الماء بداخلها إلى بخار وأصبح في النهاية جزءًا من الكواكب الشابة.

4. كيف استخدم الباحثون تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة أقراص الكواكب الأولية؟

استخدم الباحثون أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ JWST لمراقبة أربعة نجوم شابة تشبه الشمس محاطة بأقراص كوكبية أولية. ومن خلال التمييز بين الماء البارد والدافئ داخل هذه الأقراص، حددوا وفرة أعلى من الماء البارد في الأقراص المدمجة مقارنة بالأقراص الممتدة.

5. ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف خارج نطاق الأصل المائي للأرض؟

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لدراسة كيمياء تكوين الكواكب في الأقراص الداخلية، مما يوفر رؤى قيمة حول تعقيدات أقراص الكواكب الأولية وتكوين الكواكب الصخرية.