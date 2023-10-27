تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد نظام الكواكب الخارجية الشاب HR 8799

قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) مؤخرًا بتدريب عيونه التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء على نظام HR 8799، الذي يقع على بعد حوالي 133 سنة ضوئية. وقد حظي هذا النظام باهتمام كبير من علماء الفلك بسبب خصائصه الفريدة. قبل 15 عامًا، اكتشف العلماء أربعة كواكب خارجية تدور حول النجم من خلال التصوير المباشر، مما يجعلها اكتشافًا نادرًا. كما أن نظام HR 8799 حديث العهد أيضًا، حيث يبلغ عمره حوالي 30 مليون سنة فقط، ويمكن أن تقدم دراسته رؤى قيمة حول عمليات تكوين الكواكب.

كانت أداة MIRI وجهاز رسم الإكليل في تلسكوب جيمس ويب الفضائي حاسمين في التقاط صور عالية التباين للنظام، مما مكن العلماء من جمع معلومات مفصلة. تعرض ورقة بحثية حديثة بعنوان "الكشف التصويري لحزام الغبار الداخلي والكواكب الخارجية الأربعة في نظام HR 8799 باستخدام جهاز الكوروناغراف MIRI التابع لـ JWST"، للمؤلف الرئيسي أنتوني بوكاليتي من LESIA، مرصد باريس، فرنسا، نتائج هذه الملاحظات.

يتميز نظام HR 8799 بأربعة كواكب خارجية ضخمة، وهي HR 8799 b وc وd وe، وتتراوح كتلتها من 5.7 إلى 9.1 أضعاف كتلة كوكب المشتري. وتقع هذه الكواكب الخارجية على مسافات مختلفة من النجم، ولها مدارات تتراوح بين 45 و460 عامًا. علاوة على ذلك، فإنها تظهر أنصاف أقطار تبلغ حوالي 1.2 نصف قطر كوكب المشتري.

ومن خلال دراسة صور MIRI، اكتسب الباحثون منظورًا مختلفًا لنظام HR 8799. ساعدت الملاحظات في تحسين فهم الغلاف الجوي للكواكب وقدمت أدلة ضد احتمال أن تكون الكواكب الخارجية أقزامًا بنية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت قياسات تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن درجات الحرارة، حيث أظهر الكوكب ب درجة حرارة أقل مما لوحظ سابقًا، وذلك بفضل قدرات التلسكوب المحسنة.

لم تؤكد أداة MIRI وجود الماء (H2O) وأول أكسيد الكربون (CO) في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية فحسب، بل من المحتمل أيضًا اكتشاف آثار للميثان. تدعم هذه النتائج أيضًا تصنيف هذه الأجسام على أنها كواكب وليست أقزامًا بنية.

أثناء التحقيق في نظام HR 8799، قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا بفحص قرص الحطام الخاص به. والجدير بالذكر أنه تم اكتشاف حزامين، مما أثار تكهنات حول احتمال وجود كوكب خامس أو كتلة غبار تسبب الحافة الداخلية للحزام الخارجي. ومع ذلك، كشفت صور MIRI أن هذا الهيكل هو في الواقع كائن في الخلفية، مما أنهى النقاش وقدم رؤى قيمة حول تكوين النظام.

تمثل ملاحظات نظام الكواكب الخارجية الشاب HR 8799 علامة فارقة مهمة لأداة MIRI الخاصة بـ JWST. ستساهم البيانات التي تم جمعها في تعزيز فهمنا لتكوين الكواكب وخصائص أنظمة الكواكب الخارجية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما أهمية نظام HR 8799 بالنسبة لعلماء الفلك؟

يعد نظام HR 8799 فريدًا من نوعه نظرًا لاكتشاف أربعة كواكب خارجية ضخمة من خلال التصوير المباشر. يقدم عمره الصغير رؤى قيمة حول تكوين الكوكب.

2. ما هي الأدوات التي استخدمها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة نظام HR 8799؟

استخدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي جهاز MIRI الخاص به وجهاز رسم الإكليل الخاص به للتصوير عالي التباين، مما يتيح عمليات رصد تفصيلية لنظام الكواكب الخارجية.

3. كيف تؤكد ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي أن الكواكب الخارجية في نظام HR 8799 ليست أقزامًا بنية؟

قدمت صور MIRI الخاصة بـ JWST دليلاً على وجود مواد كيميائية محددة في الغلاف الجوي، مثل الماء وأول أكسيد الكربون، بينما من المحتمل أن تكتشف آثار بصمة الميثان الغائبة في الأقزام البنية.

4. ماذا كشفت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن قرص الحطام الخاص بنظام HR 8799؟

خلصت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى أن الحافة الداخلية للحزام الخارجي في قرص حطام النظام هي جسم في الخلفية، مما حسم الجدل الدائر حول طبيعته.

5. كيف ستساهم دراسة نظام HR 8799 في معرفتنا الشاملة بأنظمة الكواكب الخارجية؟

ستعزز دراسة نظام HR 8799 فهمنا لعمليات تكوين الكوكب وتوفر نظرة ثاقبة لخصائص وتكوين أنظمة الكواكب الخارجية الشابة.