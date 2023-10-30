رؤى جديدة حول النظام الشمسي HR 8799: الكشف عن اكتشافات تلسكوب جيمس ويب الفضائي

عندما وجه تلسكوب جيمس ويب الفضائي نظرته القوية بالأشعة تحت الحمراء نحو الكون لأول مرة، كان لديه قائمة واسعة من الأهداف السماوية، تم تجميعها من قبل مجتمع عالمي من علماء الفلك المتحمسين. وتضمنت القائمة كل شيء بدءًا من المجرات المبكرة في حقبة ماضية وحتى تكوين الكواكب الناشئة والضوء الأول للكون. ومن بين هذه الأهداف الجذابة كانت الكواكب الخارجية - وهي فئة تضم الآلاف من الموضوعات المحتملة، والتي يدعو كل منها إلى الاستكشاف.

ومع ذلك، وسط هذه المجموعة الواسعة من الاحتمالات، برز نظام شمسي محدد: HR 8799، الذي يقع على بعد حوالي 133 سنة ضوئية. ما الذي يجعل هذا النظام رائعًا جدًا؟ حسنًا، بدأ كل شيء منذ 15 عامًا عندما اكتشف علماء الفلك وجود ثلاثة كواكب خارجية تحيط بالكوكب HR 8799. وبعد ذلك بوقت قصير، كشفوا عن وجود كوكب رابع. لم يتم اكتشاف هذه الكواكب الخارجية بشكل غير مباشر من خلال طريقة العبور فحسب؛ تم تصويرهم مباشرة. علاوة على ذلك، فقد أظهرت خصائص استثنائية - كواكب ضخمة ذات مدارات واسعة، وهو أمر نادر في عالم الكواكب الخارجية. جانب آخر جدير بالملاحظة في نظام HR 8799 هو شبابه، مما يوفر لعلماء الفلك فرصة استثنائية لمراقبة هذه الكواكب على مدى فترة طويلة من الزمن، مما يتيح فهمًا أكثر شمولاً لسلوكها.

مؤخرًا، شرع تلسكوب جيمس ويب الفضائي في حملة مراقبة لنظام HR 8799 باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة المبتكرة (MIRI) وجهاز الإكليل القوي الخاص به. وقد توجت هذه الملاحظات بورقة بحثية رائدة بعنوان "الكشف التصويري لحزام الغبار الداخلي والكواكب الخارجية الأربعة في نظام HR 8799 باستخدام جهاز تصوير الإكليل MIRI الخاص بـ JWST"، من تأليف أنتوني بوكاليتي من LESIA، مرصد باريس، فرنسا. تعرض الورقة نتائج تفصيلية تلقي ضوءًا جديدًا على النظام الكوكبي الغامض لـ HR 8799.

HR 8799 نفسه أكبر بحوالي 1.5 مرة من شمسنا وحوالي خمس مرات أكثر سطوعًا. إنه يتواجد وسط قرص من الحطام وهو صغير نسبيًا، حيث يبلغ عمره 30 مليون سنة فقط. توفر هذه الأنظمة الشمسية الوليدة رؤى قيمة حول العمليات المعقدة لتكوين الكوكب، وهي بمثابة نقطة محورية لـ JWST.

الكواكب الأربعة التي تدور حول HR 8799، والتي تسمى b وc وd وe، كلها كيانات هائلة، وتتراوح كتلتها من 5.7 إلى 9.1 أضعاف كتلة كوكب المشتري. وعلى مسافة قريبة من عتبة اندماج الديوتيريوم، فإنها تقترب من الحدود بين الكواكب والأقزام البنية. وتقع هذه الكواكب الخارجية على بعد بين 16 و71 وحدة فلكية من نجمها الأم، وتمتد مداراتها ما يقرب من 45 إلى 460 عامًا. ومن المثير للاهتمام أن الأربعة جميعهم يمتلكون أنصاف أقطار قريبة من 1.2 مرة من كوكب المشتري.

يعد اكتشاف كواكب عملاقة ضخمة تقع في مدارات تتجاوز 5 وحدات فلكية أمرًا نادرًا، مما يجعل كل حالة ذات أهمية كبيرة. إن المجال المغناطيسي لـ JWST، جنبًا إلى جنب مع قدرات التصوير عالية التباين، يستهل حقبة جديدة من الاستكشاف، مما يمكّن العلماء من التعمق في التعقيدات الخفية لهذه العوالم البعيدة. على وجه الخصوص، تعتبر عمليات الرصد بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة التي حصل عليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي حاسمة، لأنها توفر معلومات قيمة استعصت على الخبراء حتى الآن.

إذًا، ماذا اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟ ووفقا للباحثين، فإن صور MIRI لنظام HR 8799 تقدم منظورا جديدا، وتكشف عن تفاصيل مثيرة لا تظهر في عمليات الرصد القريبة من الأشعة تحت الحمراء. تم اكتشاف الكواكب الخارجية بشكل لا لبس فيه، إلى جانب الانبعاثات المركزية المحلية ولكن الممتدة. وكان الهدف الأساسي من الدراسة هو توصيف الغلاف الجوي لهذه الكواكب بشكل أفضل، وتبديد الشكوك العالقة المحيطة بطبيعتها. وجهت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي ضربة حاسمة للادعاءات القائلة بأن الكواكب يمكن أن تكون أقزامًا بنية، لأن ألوانها المميزة تميزها عن مثل هذه الأجسام.

تتراوح درجات حرارة الكواكب الخارجية HR 8799 من 900 كلفن إلى 1300 كلفن، ويظهر الكوكب ب بمظهر أكثر برودة وأكثر خفوتًا. ومن المثير للاهتمام أن قياسات تلسكوب جيمس ويب الفضائي أشارت إلى أن درجة حرارة الكوكب ب أقل مما كان يُعتقد سابقًا، وهو دليل على القدرات التي لا مثيل لها للتلسكوب الفضائي. علاوة على ذلك، حددت أداة MIRI بشكل مؤكد مادتين كيميائيتين في الغلاف الجوي: H2O وCO. وعلى الرغم من أن وجود الميثان لا يزال موضوعًا للنقاش، فإن اكتشافه المحتمل يوفر دليلًا إضافيًا يدعم تصنيف الكواكب. في المقابل، تظهر الأقزام البنية باستمرار بصمات الميثان عند درجات الحرارة هذه.

تم تصميم أداة MIRI الخاصة بـ JWST بمجموعة من المرشحات، بعضها مصمم خصيصًا للتحقيق في وجود الأمونيا - وهي بصمة حيوية صلبة على الكواكب الأرضية. ولسوء الحظ، لا تظهر هذه الكواكب الخارجية الأربعة بصمات الأمونيا المتوقعة، مما يشير إلى انحرافها عن الكواكب النموذجية الشبيهة بالأرض. ومع ذلك، فإن وفرة البيانات القيمة التي جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي توفر فرصة غير مسبوقة للباحثين لتعميق فهمهم لتعقيدات أنظمة الكواكب.

أكثر أسئلة متكررة

س: ما هو النظام الشمسي HR 8799؟

النظام الشمسي HR 8799 هو نظام نجمي بعيد يقع على بعد حوالي 133 سنة ضوئية من الأرض. ويتكون من نجم، HR 8799، وأربعة كواكب خارجية ضخمة تسمى HR 8799 b، c، d، وe.

س: ما أهمية النظام الشمسي HR 8799؟

يحظى النظام الشمسي HR 8799 باهتمام علمي كبير بسبب عدة عوامل. أولاً، تم تصوير الكواكب الخارجية في هذا النظام مباشرة، وهو أمر نادر نسبيًا. ثانيًا، إنها كواكب ضخمة ذات مدارات واسعة، وهو أمر غير شائع أيضًا. وأخيرًا، يعتبر النظام شابًا نسبيًا، مما يسمح لعلماء الفلك بدراسة هذه الكواكب الخارجية على مدى فترة طويلة من الزمن.

س: ماذا اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي بشأن النظام الشمسي HR 8799؟

قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، من خلال أداة MIRI، بمراقبة النظام الشمسي HR 8799 وقدم رؤى جديدة. وأكدت الملاحظات أن الكواكب الخارجية الأربعة الموجودة في النظام هي بالفعل كواكب وليست أقزامًا بنية. كما كشفوا أيضًا عن درجات الحرارة والتركيبات الجوية لهذه الكواكب الخارجية، مما سلط الضوء على خصائصها الفريدة. علاوة على ذلك، قدمت الملاحظات رؤية جديدة للنظام، مما يوفر وضوحًا وتفاصيل معززة.

س: كيف يساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في دراسة الكواكب الخارجية؟

تم تجهيز تلسكوب جيمس ويب الفضائي بأدوات متقدمة، مثل MIRI وcoronagraph الخاص به، والتي تتيح التصوير عالي التباين والمراقبة التفصيلية للكواكب الخارجية. من خلال دراسة الكواكب الخارجية عبر نطاق واسع من الأطوال الموجية، يساعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي العلماء على فهم طبيعة وتكوين وتكوين هذه العوالم البعيدة بشكل أفضل.