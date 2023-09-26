رؤى جديدة لنظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

حقق فريق من علماء الفلك من جامعة مونتريال (UdeM)، إلى جانب باحثين من كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تقدمًا كبيرًا في فهم نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1. وقد أثار هذا النظام، الذي يتكون من سبعة كواكب خارجية بحجم الأرض، بما في ذلك ثلاثة داخل المنطقة الصالحة للسكن، تكهنات حول إمكانية استضافة الحياة البشرية.

وركز البحث، الذي نشر في مجلة Astrophysical Journal Letters، على العلاقة المعقدة بين النشاط النجمي وخصائص الكواكب الخارجية. يقع TRAPPIST-1 على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض، وهو نجم أصغر حجمًا وأكثر برودة مقارنة بشمسنا. وقد استحوذت ميزاته الفريدة على اهتمام العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.

استخدمت الدراسة، التي قادتها طالبة الدكتوراه في iREx أوليفيا ليم، تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لمراقبة TRAPPIST-1 b، الكوكب الخارجي الأقرب إلى النجم. كان هذا بمثابة الملاحظات الطيفية الأولى لأي كوكب TRAPPIST-1 بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وباستخدام التحليل الطيفي النافذ، قام الباحثون بتحليل الضوء الصادر من النجم بعد مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي أثناء العبور. وقد سمح لهم ذلك بتحديد البصمة الفريدة للجزيئات والذرات الموجودة في الغلاف الجوي.

وكانت النتيجة الرئيسية للدراسة هي الدور الهام للنشاط النجمي والتلوث في تشكيل طبيعة الكوكب الخارجي. يشير التلوث النجمي إلى تأثير سمات النجم، مثل البقع الداكنة والوجه اللامع، على قياسات الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. اكتشف العلماء أدلة دامغة على أن التلوث النجمي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل أطياف انتقال TRAPPIST-1 b والكواكب الأخرى في النظام.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على التحديات المرتبطة بتفسير البيانات المتأثرة بالنشاط النجمي، مثل التوهجات النجمية. يمكن أن تؤثر هذه الأحداث غير المتوقعة على قياس الضوء الذي يحجبه الكوكب، مما يؤدي إلى ظهور إشارات خاطئة محتملة.

علاوة على ذلك، استكشف الباحثون نماذج جوية مختلفة لـ TRAPPIST-1 b بناءً على ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وخلصوا إلى أنه يمكن استبعاد الأجواء الخالية من السحب والغنية بالهيدروجين، ولكن لا يمكن استبعاد الأجواء الرقيقة المكونة من الماء أو ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو الغلاف الجوي الشبيه بتيتان.

تؤكد هذه النتائج على أهمية أخذ التلوث النجمي بعين الاعتبار عند التخطيط لعمليات الرصد المستقبلية لأنظمة الكواكب الخارجية. وتثبت الدراسة أيضًا فعالية أداة NIRISS الكندية، والتي تم استخدامها في الملاحظات. تساهم النتائج في فهمنا لنظام TRAPPIST-1 وتمهد الطريق للدراسات المستقبلية في البحث عن بيئات صالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي.

مصادر:

– جامعة مونتريال (UdeM)

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية