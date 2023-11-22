تلسكوب جيمس ويب الفضائي: كشف أسرار أجواء الكواكب الخارجية

أصبحت الكواكب الخارجية حديث المدينة في الآونة الأخيرة، خاصة عندما نضيف لمسة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى هذا المزيج. والشيء المذهل هو أننا اكتشفنا بالفعل عددًا مذهلاً من الكواكب الخارجية - وهو رقم ضخم يبلغ 5,539، مع تأكيد المزيد كل يوم! من كان يظن أن أول كوكب خارج المجموعة الشمسية تم اكتشافه في عام 1992، ونحن الآن نعرف أكثر من خمسة آلاف ونصف كوكب تدور حول أنظمة نجمية أخرى؟

في الآونة الأخيرة، قام فريق من علماء الفلك الجريئين بإلقاء نظرة فاحصة على كوكب خارجي مثير للاهتمام يسمى WASP-107b باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي. يقع هذا الكوكب الغازي الخارجي، الذي يشبه كتلة نبتون ولكن قطره أقرب إلى كوكب المشتري، ضمن كوكبة العذراء، على بعد حوالي 200 سنة ضوئية منا. وما يميزه هو ندرته، فهو عبارة عن غلاف جوي رقيق يختلف تمامًا عن الغلاف الجوي الموجود في نظامنا الشمسي.

بفضل أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الموجودة على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن الفريق من التعمق في أسرار الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b. سمح الغلاف الجوي الرقيق الرقيق لهذا الكوكب الخارجي للفوتونات الصادرة عن نجمه المضيف بالاختراق بشكل أكبر، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة للاهتمام. وكشف الباحثون عن أدلة على وجود بخار الماء، وثاني أكسيد الكبريت، وحتى السحب المكونة من جزيئات السيليكات الصغيرة، وهي المكونات الرئيسية للرمال. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذه السحب على WASP-107b تخضع لدورة مستمرة من المطر والتبخر والإصلاح بسبب درجات الحرارة القصوى التي تبلغ حوالي 500 درجة.

ومن الغريب أن الفريق توصل أيضًا إلى اكتشاف مفاجئ، وهو غياب غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الغلاف الجوي قد يكون أكثر دفئا مما كان يعتقد في البداية. تكشف الدراسات التي أجريت على WASP-107b الطبيعة المعقدة للأجواء الجوية للكواكب الخارجية وتسلط الضوء على التفاعلات الكيميائية المعقدة التي تحدث في العوالم الغريبة.

يُحدث تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المقترن بأداة MIRI الرائعة، ثورة في فهمنا للكواكب الخارجية وتطور الكواكب. وبدون هذه التقنيات المتطورة، سنبقى في الظلام بشأن التنوع والتعقيدات المذهلة الموجودة في أجواء العوالم البعيدة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الكواكب الخارجية؟

ج: الكواكب الخارجية هي كواكب تدور حول نجوم غير شمسنا.

س: كم عدد الكواكب الخارجية التي تم اكتشافها؟

ج: تم التعرف على أكثر من 5,539 كوكبًا خارجيًا حتى الآن.

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) هو مرصد فضائي قوي مصمم لدراسة الكون واستكشاف الكواكب الخارجية.

س: ما هو ميري؟

ج: إن أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) هي إحدى الأجهزة العلمية الموجودة على متن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي مصممة لمراقبة ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من الأجرام السماوية.