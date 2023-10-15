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اكتشافات جديدة في حزام كويبر: ملاحظات الكواكب القزمة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 15، 2023
اكتشافات جديدة في حزام كويبر: ملاحظات الكواكب القزمة

قام فريق من علماء الفلك، بقيادة جوشوا إيمري من جامعة شمال أريزونا، بإجراء ملاحظات جديدة لثلاثة كواكب قزمة في حزام كويبر باستخدام البيانات التي حصل عليها مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي. الكواكب القزمة التي تمت دراستها هي Sedna، وGonggong، وQuaoar، ويبلغ قطر كل منها حوالي 1,000 كيلومتر. وقد قدمت هذه الملاحظات نظرة ثاقبة حول مدارات هذه الأجسام وتكوينها.

ووجد الباحثون وجود هيدروكربونات خفيفة وجزيئات عضوية معقدة على أسطح هذه الكواكب القزمة. ويعتقد أن هذه المركبات هي نتيجة لتشعيع الميثان. يختلف وجود هذه الجزيئات بين الكواكب القزمة المختلفة، ويرتبط بمداراتها وبيئات التشعيع الخاصة بها. تتشابه كل من Sedna وGonggong وQuaoar في الحجم ولكن لها مدارات مختلفة، مما يجعلها في أنظمة درجات حرارة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يقضي سيدنا معظم وقته خارج الغلاف الشمسي، وهي المنطقة المتأثرة بالرياح الشمسية الشمسية.

وتدعم الملاحظات التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي الدراسات السابقة التي تشير إلى أن غاز الميثان الموجود على أسطح هذه الكواكب القزمة يتجدد بانتظام. ولو كانت الهيدروكربونات المرصودة موجودة لفترة طويلة، لكانت قد تحولت إلى جزيئات أكثر تعقيدًا. وتشير وفرة هذه المركبات إلى ضرورة تجديد غاز الميثان بانتظام على أسطح سيدنا، وغونغقونغ، وكوار.

تتوافق نتائج هذه الدراسة مع الأبحاث الحديثة التي أجريت على أجسام أخرى في حزام كويبر، مثل إيريس وماكيماكي، والتي تظهر أيضًا غاز الميثان المعالج على أسطحها. يقترح أن تتم معالجة الميثان في الأجزاء الداخلية من هذه الأجسام وتسليمه إلى السطح.

تساهم هذه الملاحظات في فهمنا لحزام كويبر وتاريخ النظام الشمسي. يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي تقديم بيانات قيمة عن الأجرام السماوية داخل نظامنا الشمسي، بالإضافة إلى استكشافه للكواكب الخارجية والكون المبكر.

مصادر:
- ايمري، جي بي وآخرون. (2023). الطباعة المسبقة متاحة للمراجعة في إيكاروس.
– ناسا/JHUAPL/SwRI//رومان تكاتشينكو (مصدر الصورة)
- ايمري، جي بي وآخرون. (2023). صور من إحدى مراقبتي PRISM لـ Sedna وGonggong وQuoar.

By غابرييل بوتا

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