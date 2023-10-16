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اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي معلومات جديدة عن الكواكب القزمة في حزام كويبر

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 16، 2023
اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي معلومات جديدة عن الكواكب القزمة في حزام كويبر

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) رؤى جديدة حول تكوين ومدارات ثلاثة كواكب قزمة في حزام كويبر. تمت ملاحظة Sedna وGonggong وQuoar باستخدام مطياف ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec)، مما يكشف عن وجود الهيدروكربونات الخفيفة والجزيئات العضوية المعقدة التي يعتقد أنها تنتج عن طريق تشعيع الميثان. وتضمن البحث، الذي قاده جوشوا إيمري من جامعة شمال أريزونا، تعاونًا بين علماء الفلك من مؤسسات مختلفة.

تحظى هذه الكواكب القزمة باهتمام خاص لدى علماء الفلك نظرًا لحجمها ومداراتها وتركيباتها. في حين أظهرت الدراسات السابقة أن الأجسام الأخرى عبر نبتون تحتفظ بالجليد المتطاير على أسطحها، فإن سيدنا وغونغونغ وكواوار لها مدارات مميزة تضعها في أنظمة درجات حرارة وبيئات إشعاعية مختلفة. ويهدف الفريق إلى التحقق من كيفية تأثير هذه الظروف المختلفة على أسطح هذه الكواكب القزمة.

باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة أداة Webb's NIRSpec، حدد الباحثون وفرة الإيثان (C2H6) في جميع الأجسام الثلاثة، مع عرض Sedna لأعلى تركيز. أظهر سيدنا أيضًا وجود الأسيتيلين (C2H2) والإيثيلين (C2H4). هذه الجزيئات هي منتجات مباشرة لتشعيع الميثان. وترتبط وفرة هذه المواد بمدار كل كوكب قزم، مما يشير إلى وجود صلة مع درجات الحرارة النسبية وبيئات التشعيع.

تقدم دراسة الأجسام الموجودة في النظام الشمسي الخارجي، مثل تلك الموجودة في حزام كويبر، رؤى قيمة حول تاريخ وديناميكيات النظام الشمسي. وتساهم المعلومات التي تم الحصول عليها حول تكوين ومدارات هذه الكواكب القزمة في فهمنا لتكوين وتطور النظام الشمسي. لا يزال تلسكوب جيمس ويب الفضائي أداة رائدة لعلماء الفلك، حيث يقدم اكتشافات جديدة ويوسع معرفتنا بالكون.

مصادر:
- تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)
- جامعة شمال أريزونا
- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا (GSFC)
– معهد الفيزياء الفلكية المكانية (جامعة باريس ساكلاي)
– معهد بينهيد
– معهد فلوريدا للفضاء (جامعة وسط فلوريدا)
– مرصد لويل
– معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI)
– معهد علوم التلسكوب الفضائي (STScI)
- الجامعة الأمريكية
- جامعة كورنيل

By غابرييل بوتا

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