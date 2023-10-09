كيف يعيد تلسكوب جيمس ويب الفضائي كتابة فهمنا للكون

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافات مذهلة منذ أن نظر لأول مرة إلى الكون البعيد. كشفت ملاحظاته الميدانية العميقة عن وفرة من المجرات الساطعة، مما يتحدى افتراضاتنا السابقة حول الكون المبكر. التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي أول صورة علمية كاملة الألوان ومتعددة الأطوال الموجية لمجموعة المجرات SMACS 0723، والتي أصبحت أعمق صورة تم التقاطها على الإطلاق للكون البعيد للغاية. ضمن هذه الصورة، تم تحديد 87 مجرة ​​مرشحة بعيدة جدًا، في انتظار مزيد من التأكيد على بعدها.

ويشكل وجود هذه المجرات الساطعة في مثل هذه الأوقات المبكرة مشكلة بالنسبة لعلماء الفلك، حيث لم تتنبأ نماذجنا الحالية لعلم الكون بوجودها. وكانت هذه المجرات أكبر وأكثر سطوعًا وأكثر عددًا مما كان متوقعًا. لقد تجاوزت مناظر تلسكوب جيمس ويب الفضائي غير المسبوقة حدود المراقبة، متجاوزة حتى التلسكوبات الأرضية وتلسكوب هابل الفضائي.

أحد الجوانب الرائعة لهذه الاكتشافات هو الآثار المترتبة على سطوع المجرة والكتلة النجمية. عادة، يرتبط سطوع المجرة بكتلتها النجمية. تشير الكتلة النجمية إلى مقدار الكتلة الموجودة داخل المجرة والتي تُنسب إلى النجوم. كشفت ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمجرة المروحة الجنوبية، أو ميسييه 83، عن مناطق تكوين النجوم النشطة، حيث تسبب الضوء فوق البنفسجي الذي تنتجه النجوم الزرقاء الحارة في حدوث تحولات في ذرات الهيدروجين. وظهرت هذه المناطق باللون الوردي، مما يدل على وجود تشكل نجمي جديد.

أحد الألغاز التي لا تزال دون حل هو غياب "النجوم الأولى"، والتي يُعتقد أنها أكثر سطوعًا وأكثر زرقة من النجوم الحديثة. هذه النجوم، المعروفة باسم نجوم السكان III، تتشكل فقط من العناصر التي ظهرت خلال الانفجار الكبير الساخن. على الرغم من أنه لم يتم رصدها أو تأكيدها بشكل مباشر بعد، إلا أن هناك أمل في أن يتمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي في النهاية من اكتشاف هذه النجوم المراوغة.

يمكن أن يُعزى السطوع والوفرة غير المتوقعين لهذه المجرات المبكرة جزئيًا إلى أداء بصريات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. توفر بصريات التلسكوب الأصلية مناظر أكثر سطوعًا ووضوحًا مما كان متوقعًا، وذلك بفضل نظافته غير المسبوقة أثناء البناء والإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات المحاكاة عالية الدقة المستخدمة في دراسة بنية الكون تسمح للعلماء بالتركيز على الكثافة الزائدة النادرة الأولية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تكوين المجرات.

يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إعادة تشكيل فهمنا للكون من خلال اكتشافاته الرائعة. ومن خلال دفع حدود المراقبة وتحدي النماذج الحالية، فإنه يكشف عن رؤى جديدة حول المراحل الأولى من تكوين المجرات وطبيعة الكون نفسه.

مصادر:

- ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية. "تلسكوبات هابل وويب تدرس المجرات غير المرئية سابقًا." وكالة ناسا. nasa.gov

- سيجل، إيثان. "عندما يُطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، سيتغير الكون." الشرق الأوسط. forbes.com