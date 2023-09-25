نظرة فاحصة على عدسة الجاذبية: كيف تنحني الكتلة في الفضاء

تعد عدسة الجاذبية ظاهرة رائعة تحدث عندما ينحني ويتشوه مسار الضوء الذي ينتقل عبر الفضاء بسبب وجود أجسام ضخمة. وفقًا للنظرية النسبية العامة لأينشتاين، تعمل المادة والطاقة على انحناء الزمكان، مما يتسبب في انحناء كل الفضاء ثلاثي الأبعاد حول هذه الأجسام.

عندما تدور كتل متعددة حول بعضها البعض، فإنها تنبعث منها موجات الجاذبية. أي ضوء يمر عبر الزمكان المشوه الناتج عن هذه الكتل سوف ينحني ويتضخم أيضًا. وهذا التأثير مشابه للطريقة التي تعمل بها العدسة البصرية، ولكنها مدعومة بالجاذبية.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في عدسة الجاذبية هو القدرة على مراقبة الأجسام التي قد تكون باهتة جدًا بحيث لا يمكن اكتشافها. عندما يمر الضوء من مجرة ​​بعيدة عبر منطقة من الزمكان المشوه، يمكن رؤية صور متعددة للمجرة. وهذا يسمح لعلماء الفلك بدراسة خصائص هذه المجرات بمزيد من التفصيل.

غالبًا ما تكون العناقيد المجرية بمثابة أفضل عدسات الجاذبية نظرًا لكتلتها الكبيرة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، يمكن للمجرات الفردية الضخمة والمدمجة أيضًا أن تعمل كعدسات في ظل الظروف المناسبة. تم العثور على هذه المجرات المدمجة بشكل أكثر شيوعًا في بداية الكون، منذ حوالي 10 إلى 12 مليار سنة.

قدم الإطلاق الأخير لتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST) مناظر غير مسبوقة للمجرات البعيدة وعدسة الجاذبية. اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي أبعد المجرات التي تم رصدها على الإطلاق، والتقط صورًا لمجرات مدمجة تعمل كعدسات جاذبية.

في أحد الاكتشافات الرائعة، تم العثور على مجرة ​​بعيدة ضخمة ومضغوطة تقع على بعد 17 مليار سنة ضوئية، وهي تتصرف كعدسة جاذبية. أدت قوة جاذبيتها إلى تمديد الضوء من مجرة ​​أبعد إلى شكل يشبه الحلقة.

بشكل عام، تسمح عدسة الجاذبية لعلماء الفلك بدراسة الأجسام التي لا يمكن الوصول إليها. ومن خلال تحليل انحناء الضوء وتكبيره، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول خصائص المادة وانحناء الزمكان.

مصادر:

– مصدر المقال: عدسة الجاذبية: كيف تنحني الكتلة في الفضاء بقلم إيثان سيجل

- مصدر الصورة: ESA، NASA، K. Sharon (جامعة تل أبيب) وE. Ofek (Caltech)، NASA & ESA، JM Diego et al. (تعاون PEARLS)، A&A، 2023، NASA، ESA & L. Calçada، NASA، ESA، CSA، STScI، وJose M. Diego (IFCA)، بريندا فراي (جامعة أريزونا)، باتريك كامينيسكي (جامعة ولاية أريزونا)، تيم كارلتون. (جامعة ولاية أريزونا)، روجير ويندهورست (جامعة ولاية أريزونا)، وكالة الفضاء الأوروبية/هابل وناسا، فرانك سمرز (STScI)، جريج بيكون (STScI)، جوزيف ديباسكال (STScI)، ليا هوستاك (STScI)، جوزيف أولمستيد (STScI)، أليسا باغان (STScI). ); العلوم بواسطة: ستيف فينكلستين (UT Austin)، ريبيكا لارسون (RIT)، ميكايلا باجلي (UT Austin)، P. van Dokkum وآخرون، تم قبول علم الفلك الطبيعي، 2023