اكتشف علماء الفلك مجرة ​​هادئة ضخمة ومضغوطة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

اكتشف علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا مهمًا لمجرة جديدة تُعرف باسم JWST-ER1. تم تصنيف هذا الجسم المكتشف حديثًا على أنه مجرة ​​هادئة ضخمة ومضغوطة. تم نشر النتائج مؤخرًا في ورقة بحثية على خادم ما قبل الطباعة arXiv.

تلعب المجرات الهادئة الضخمة دورًا حاسمًا في فهم تطور المجرات حيث يُعتقد أنها أسلاف المجرات الإهليلجية العملاقة. توقفت هذه المجرات عن تكوين النجوم في وقت سابق وحققت كتلتها النجمية بسرعة أكبر. ولذلك، فإن دراستها يمكن أن توفر رؤى قيمة حول عملية تطور المجرات.

اكتشف فريق علماء الفلك، بقيادة بيتر فان دوكوم من جامعة ييل، JWST-ER1 باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) التابعة لـ JWST كجزء من مسح COSMOS-Web. إحدى السمات البارزة لـ JWST-ER1 هي وجود حلقة أينشتاين، والتي تنتج عن عدسة الجاذبية وتعطي مظهر الضوء الذي يشكل حلقة.

حدد الباحثون المجرة وحلقتها في عمليات رصد JWST NIRCam التي أجريت لصالح مشروع COSMOS-Web. يتكون JWST-ER1 من مجرة ​​مدمجة من النوع المبكر (JWST-ER1g) وحلقة أينشتاين كاملة (JWST-ER1r) مع تركيزين بارزين من الضوء الأحمر. تم قياس قطر مركز الحلقة بحوالي 1.54 ثانية قوسية.

تتمتع هذه المجرة الجديدة بانزياح أحمر قدره 1.94، ونصف قطر يبلغ حوالي 21,500 سنة ضوئية، وتقدر كتلتها بـ 650 مليار كتلة شمسية. إنها تُظهر معدل تكوين نجوم منخفضًا وعمرًا يصل إلى 1.9 مليار سنة، مما يجعلها مجرة ​​ضخمة وهادئة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن JWST-ER1 مضغوط، مثل المجرات الهادئة الأخرى ذات الانزياحات الحمراء المماثلة.

فيما يتعلق بحلقة أينشتاين JWST-ER1r، يتم إنتاجها بواسطة مجرة ​​خلفية ذات انزياح ضوئي أحمر يبلغ 2.98. في حين أن العديد من حلقات أينشتاين معروفة، إلا أن الحلقات الكاملة مثل JWST-ER1r نادرة.

كشفت الدراسة أيضًا أن JWST-ER1 مستدير تمامًا تقريبًا ويفتقر إلى أي مناطق واضحة لتشكل النجوم، أو ذيول المد والجزر، أو المخالفات بناءً على تصوير NIRCam.

تم اقتراح المزيد من الملاحظات لـ JWST-ER1 لمعرفة ما إذا كانت المجرات أو الهياكل القريبة على طول خط البصر تساهم في كتلته. بالإضافة إلى ذلك، يسعى علماء الفلك إلى تحديد ما إذا كانت JWST-ER1 هي المجرة المركزية للعنقود السلفي.

يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للبحث ويضيف إلى فهمنا لتطور المجرات الضخمة.

المصدر: Pieter van Dokkum et al، مجرة ​​ضخمة وهادئة ومدمجة عند z=2 مع حلقة أينشتاين كاملة في تصوير JWST، arXiv (2023).