نظرة أولى على ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي تكشف عن سمات طيفية في كائنات دورة الحياة النجمية منخفضة الكتلة

قدمت دراسة حديثة أجريت باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) نظرة أولى على الملاحظات الطيفية القريبة من الأشعة تحت الحمراء لسبعة أجسام على طول دورة الحياة النجمية منخفضة الكتلة. ركزت الملاحظات، وهي جزء من برنامج JWST 1591، على الأهداف ذات انبعاث الهيدروكربون العطري متعدد الحلقات (PAH)، وهي سمة شائعة في البيئات الفيزيائية الفلكية.

كشفت الأطياف المستخرجة من فتحة دائرية عن مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك مجمع PAH بحجم 3 ميكرومتر، واستمرارية PAH، وخطوط الانبعاث الذري والجزيئي من أنواع مثل الهيدروجين والهيليوم وثاني أكسيد الكربون. ولوحظ أيضًا امتصاص الجليد، وكذلك انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

على وجه الخصوص، ركزت الدراسة على الموقع المشرق لمنطقة التفكك الضوئي (PDR) في M17. حدد الباحثون خاصية PAH متمركزة عند 3.29 ميكرومتر، وهو ما يتوافق مع امتداد CH للجزيء. ووجدوا أيضًا دلائل تشير إلى وجود خاصية PAH أليفاتية محتملة تتمركز عند 4.65 ميكرومتر. ومع ذلك، لم يتم ملاحظة النظير العطري لهذه الميزة.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن ارتفاع سلسلة PAH من حوالي 1 إلى 3.2 ميكرومتر، مع قفزة كبيرة في الشدة عند 3.6 ميكرومتر. أضافت المطبات عند 3.8 و4.04 و4.34 ميكرومتر مزيدًا من البنية إلى السلسلة. تم التعرف على وجود امتصاص ثاني أكسيد الكربون ومطابقته مع ثلج H2O:CO2 عند درجة حرارة 2 كلفن.

بالإضافة إلى ذلك، فحصت الدراسة المخطط السكاني للهيدروجين الجزيئي ووجدت دليلاً على وجود غاز يتم ضخه بالأشعة فوق البنفسجية عند درجات حرارة تتجاوز 2200 كلفن. وقد لوحظت سلسلة الهيدروجين Pfund، التي تمثل خطوط الانبعاث الناتجة عن التحولات بين مستويات الطاقة، في المستويات من 10 إلى أكبر من 30. .

بشكل عام، يوفر هذا التحليل الأولي لملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى قيمة حول السمات الطيفية للأجسام في دورة حياة النجوم منخفضة الكتلة. ومن المقرر إجراء مزيد من التحليل والاستكشاف لهذه الميزات، فضلا عن الأهداف الأخرى، في الأوراق المستقبلية.

مصادر:

- جيانغ، ب، وآخرون. (2002). صورة مركبة ثلاثية الألوان من IRSF/SIRIUS لـ M17.

– بويرسما، C.، وآخرون. (2018). ملاحظات الخريطة الطيفية لسبيتزر -IRS.