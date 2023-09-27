يرصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي المجرات الأولى

يقوم تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بمهمة مراقبة ودراسة تكوين وتطور وتكوين المجرات الأولى في الكون. بينما يقوم علماء الفلك بجمع المزيد من البيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، فقد بدأوا في رؤية بعض المجرات الأولى والأقدم.

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Astronomy من قبل باحثين في الدنمارك أن هذه المجرات المبكرة لا تزال في طور التشكل. وتركز الدراسة على 16 من أقدم المجرات التي تم رصدها على الإطلاق، وتظهر الملاحظات أن الوفرة الكيميائية في هذه المجرات لا تمثل سوى ربع ما شوهد في المجرات التي تشكلت لاحقًا.

ووفقا للباحثين، تشير هذه النتائج إلى أن هذه المجرات المبكرة لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بالوسط بين المجرات وتستقبل باستمرار الغاز البكر، مما يخفف من وفرة المعادن فيها. وهذا على النقيض من النموذج الحالي لتطور المجرات حيث توجد علاقة بين عدد النجوم المتكونة وكمية العناصر الثقيلة الموجودة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج ليست مفاجئة تمامًا، حيث تنبأت النماذج النظرية لتكوين المجرات بهذه الظاهرة. ومع ذلك، فإن مراقبتها تؤكد هذه النماذج وتوفر نظرة ثاقبة للمراحل الأولى لتكوين المجرات.

في حين أن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة، فإن علماء الفلك ينتظرون بفارغ الصبر عمليات رصد أكبر وأكثر شمولاً يجريها حاليًا تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويتوقعون أن توفر هذه البيانات القادمة فهمًا أوضح لكيفية تشكل المجرات والهياكل الأولى خلال المليار سنة الأولى بعد الانفجار الكبير.

المصادر: علم الفلك الطبيعي، الكون اليوم