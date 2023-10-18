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اكتشاف بلورات الكوارتز النانوية في الغلاف الجوي العلوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 18، 2023
اكتشاف بلورات الكوارتز النانوية في الغلاف الجوي العلوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية

حددت دراسة حديثة باستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي وجود بلورات الكوارتز النانوية في الغلاف الجوي العلوي للكوكب الخارجي WASP-17 b. ويصنف هذا الكوكب الخارجي، الذي يقع على بعد حوالي 1,324 سنة ضوئية من الأرض، على أنه كوكب المشتري الحار "المنتفخ" بسبب فترته المدارية القصيرة ودرجات الحرارة القصوى. يعد اكتشاف الكوارتز في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي فريدًا من نوعه، حيث أظهرت الملاحظات السابقة وجود سيليكات غنية بالمغنيسيوم بدلاً من ذلك.

يبلغ قطر بلورات الكوارتز النانوية الموجودة في الغلاف الجوي لـ WASP-17 b 10 نانومتر فقط، وهي أصغر بكثير من بلورات الكوارتز الموجودة على الأرض. تسمح درجات الحرارة المرتفعة والضغط المنخفض في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي بالتكوين المباشر للبلورات الصلبة من الغاز، دون المرور بمرحلة سائلة.

يُعرف WASP-17 b أيضًا بمداره الرجعي ومكانته كواحد من أكثر الكواكب الخارجية انتفاخًا التي تم اكتشافها على الإطلاق. الكوكب لديه كتلة أصغر من كوكب المشتري ولكن حجمه أكبر بكثير، ويتكون تكوينه بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم.

ولا يزال الباحثون يعملون على تحديد كمية الكوارتز في الغلاف الجوي لـ WASP-17 b ونشاط السحب. يمكن أن يوفر وجود بلورات الكوارتز النانوية هذه رؤى قيمة حول تكوين وتطور الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية.

أُجريت هذه الدراسة كجزء من برنامج ويب للمراقبة الزمنية المضمونة والاستطلاع العميق لأجواء الكواكب الخارجية باستخدام التحليل الطيفي متعدد الأدوات. الهدف من هذه التحقيقات هو إجراء تحليلات تفصيلية للكواكب الخارجية في فئات مختلفة لتعزيز فهمنا لهذه العوالم البعيدة.

مصادر:
– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية
– الكون اليوم

By غابرييل بوتا

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