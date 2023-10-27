مقالة جديدة: استكشاف ألغاز كيلونوفا والعناصر النادرة في الكون

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature المرموقة عن ملاحظات رائدة أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا والتلسكوبات الأرضية. تسلط هذه النتائج الضوء على وجود عناصر ثقيلة داخل المادة المقذوفة لانفجار أشعة غاما الأخير (GRB)، المسمى GRB 230307A. يُصنف هذا الانفجار على وجه التحديد على أنه ثاني ألمع انفجار تم اكتشافه على الإطلاق، حيث يتجاوز سطوعه سطوع انفجارات أشعة جاما التقليدية بـ 1000 مرة.

أهم ما يميز هذه الدراسة هو اكتشاف عنصر التيلوريوم الكيميائي النادر داخل المادة التي تم طردها أثناء انفجار GRB. التيلوريوم، المصنف على أنه شبه فلز في الجدول الدوري، هو أندر من البلاتين على الأرض. يجد تطبيقات في مختلف صناعات السبائك المعدنية مثل أشباه الموصلات وتكرير النفط والخلايا الشمسية. ومن المثير للاهتمام أن العلماء يتكهنون أيضًا بوجود عنصر آخر، وهو اليود، داخل الانفجار. وجد أن اليود، وهو عنصر حيوي للحياة على الأرض، يساعد في تخفيف الالتهاب والتوتر لدى البشر.

استمر انفجار GRB 230307A لمدة 200 ثانية تقريبًا وأظهر خصائص النجم النيوتروني المندمج، مما يشير إلى أصله. اندماجات النجوم النيوترونية هي المسؤولة عن إنشاء الكيلونوفا، والتي من المعروف أنها تولد عناصر أثقل بكثير من الحديد. ومع ذلك، فإن هذه الظواهر نادرة للغاية ويصعب اكتشافها. ومن ثم، لعبت أدوات التصوير الطيفي والتصوير بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي دورًا حاسمًا في هذا الاكتشاف المهم.

للمضي قدمًا، يتوقع علماء الفلك إمكانية مراقبة المزيد من الكيلونوفا بسبب التعاون المعزز بين المراصد الأرضية والفضائية. يوفر اكتشاف مصدر النجم النيوتروني لـ GRB 230307A، والذي يقع على بعد حوالي 120,000 سنة ضوئية، خارج مجرتنا درب التبانة، معلومات قيمة عن المسافات الهائلة التي تنطوي عليها هذه الأحداث الكونية.

بفضل قدراته الرائعة، من المتوقع أن يحقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي المزيد من الاكتشافات غير العادية في المستقبل. وأعرب الدكتور بن جومبيرتز، الأستاذ المساعد في جامعة برمنغهام والمؤلف المشارك للدراسة، عن سعادته بشأن إمكانية قيام ويب بالكشف عن عناصر أثقل.

مع استمرار علماء الفلك في استكشاف أسرار انفجارات أشعة جاما والكيلونوفات والعناصر النادرة، يحمل المستقبل تطورات واعدة في فهمنا للكون. الوقت وحده هو الذي سيكشف عن المزيد من الاكتشافات التي تنتظرنا. دعونا نواصل التعمق في المجال العلمي وننظر إلى النجوم برهبة من العجائب التي تحملها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو انفجار أشعة جاما (GRB)؟

انفجار أشعة جاما (GRB) هو انفجار نشط للغاية يطلق شعاعًا مكثفًا من إشعاع أشعة جاما. هذه الانفجارات هي بعض من أقوى الأحداث التي لوحظت في الكون.

2. ما هو الكيلونوفا؟

الكيلونوفا هي ظاهرة ناتجة عن اندماج نجمين نيوترونيين. وتنتج موجة من الإشعاع عبر أطوال موجية مختلفة، بما في ذلك الضوء المرئي.

3. ما أهمية العناصر النادرة؟

توفر العناصر النادرة رؤى قيمة حول العمليات التي تحدث في الكون. يمكنهم إخبارنا عن أصول الأجرام السماوية، وتطور المجرات، والتركيب الكيميائي للأنظمة الكوكبية.

4. كيف يساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في الاكتشافات الفلكية؟

تم تجهيز تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا بأحدث الأدوات المصممة لمراقبة الكون في ضوء الأشعة تحت الحمراء. وتمكن قدراته المعززة علماء الفلك من مراقبة الظواهر الكونية البعيدة بتفاصيل ودقة غير مسبوقة.