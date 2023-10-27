الطريق إلى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة في أستراليا، حيث تمثل عددًا كبيرًا من الوفيات والأمراض. ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل يسطع من خلال الإحصائيات. أظهرت الدراسات أنه يمكن الوقاية من ما يقدر بنحو 50 إلى 80 بالمائة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية من خلال اتخاذ تدابير استباقية. وبينما يتعمق الباحثون في عالم الصحة الرقمية، وخاصة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تظهر فرص جديدة للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.

ومن خلال تسخير قوة الصحة الرقمية، تركز أبحاثنا على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة الأمراض القلبية الوعائية بشكل مباشر. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الأخرى، نهدف إلى تعديل السلوكيات ومراقبة عوامل الخطر وتمكين الأفراد من تولي مسؤولية صحة القلب والأوعية الدموية. تتجاوز برامج الصحة الرقمية هذه التدخلات التقليدية، حيث تقدم نصائح وتذكيرات شخصية ودعمًا للأفراد في رحلتهم نحو صحة أفضل.

وقد أظهرت التجارب التي أجريت حتى الآن نتائج واعدة، مع ملاحظة تحسن في نتائج صحة القلب والأوعية الدموية بين المشاركين. ولا يمكن تجاهل قدرة هذه الحلول على إحداث تأثير كبير على صحة السكان. ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان إمكانية الوصول على نطاق واسع.

يدور أحد التحديات التي نواجهها حول إصلاح النظام الصحي نفسه، وجعله أكثر شمولاً وقدرة على التكيف مع حلول الصحة الرقمية. وفي حين أن فعالية هذه البرامج واضحة، فإننا نحتاج إلى التنقل بين الأطر التنظيمية، ونماذج السداد، والبنية التحتية للرعاية الصحية لضمان قدرة المزيد من الناس على الاستفادة منها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مرض القلب والأوعية الدموية (CVD)؟

ج: تشير أمراض القلب والأوعية الدموية إلى فئة من الأمراض التي تشمل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك حالات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

س: كيف يمكن لبرامج الصحة الرقمية أن تمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟

ج: تستفيد برامج الصحة الرقمية من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتعديل السلوكيات ومراقبة عوامل الخطر وتوفير الدعم الشخصي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تمكين الأفراد من الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

س: ما هي بعض التحديات في تنفيذ هذه الحلول؟

ج: إن الإصلاحات في النظام الصحي، بما في ذلك الأطر التنظيمية ونماذج السداد، ضرورية لتسهيل الوصول على نطاق أوسع إلى الحلول الصحية الرقمية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مصادر:

الاتحاد العالمي للقلب