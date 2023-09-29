تؤدي الاختلافات الجينية المتنوعة إلى تباين الزهور البرية في متلازمات التلقيح

بحثت دراسة جديدة أجرتها جامعة كارولينا الجنوبية في الاختلافات الجينية التي تؤدي إلى اختلافات واضحة في سمات الزهور البرية بناءً على الملقحات الخاصة بها. لقد طورت الزهور البرية خصائص فريدة تُعرف باسم "متلازمات التلقيح" التي تلبي احتياجات ملقحات معينة مثل الحشرات أو الطيور.

ركز البحث على جنس Penstemon، وخاصة أنواع الزهور البرية في أمريكا الشمالية. تحتوي معظم أنواع Penstemon على زهور زرقاء واسعة تعمل بمثابة نقاط هبوط للنحل. ومع ذلك، فقد أدى التطور إلى تطوير بعض الأنواع لأزهار أنبوبية ضيقة وحمراء تجتذب الطيور الطنانة بدلاً من ذلك. يعتبر هذا التقارب بين المتلازمات الزهرية من تلقيح النحل إلى الطائر الطنان أمرًا ملحوظًا داخل جنس Penstemon، مع ما لا يقل عن 20 سلالة تطورت هذه السمات.

لاستكشاف الأساس الجيني لمتلازمات التلقيح المميزة هذه، قام الفريق بتسلسل الحمض النووي لـ 229 نباتًا من ثلاثة أنواع ذات صلة ضمن جنس Penstemon: P. neomexicanus وP. virgatus (ملقح بالنحل)، وP. barbatus (ملقح بواسطة الطائر الطنان).

اكتشف الباحثون أنه على الرغم من الاختلافات الكبيرة في سمات الأزهار، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاختلافات الجينية بين P. barbatus وأقاربه الذين يتم تلقيحهم بالنحل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النباتات من نفس المنطقة الجغرافية تشابهًا وراثيًا أكبر، بغض النظر عن الأنواع، مما يشير إلى المزج الجيني بين الزهور البرية المتكيفة مع التلقيح بواسطة النحل والطيور الطنانة.

ومع ذلك، كشفت الدراسة عن 21 موقعًا في الجينوم تختلف باستمرار بين الأنواع ذات الملقحات المتنوعة. وتقع هذه الفروق الجينية بالقرب من المناطق الجينومية التي تحدد لون الزهرة وعرضها وحجم الرحيق، وهي سمات خاصة بمتلازمات التلقيح المختلفة. تشير هذه النتيجة إلى زيادة احتمال التهجين وتعطيل السمات الزهرية التكميلية، مما يؤدي إلى انخفاض نجاح الهجينة.

في الختام، تقدم الدراسة أدلة على التهجين العرضي بين أنواع البنستيمون المجاورة الملقحة بالنحل والطيور الطنانة، مما يشير إلى وجود ضغط اختيار مكثف للاحتفاظ بصفات الزهور المتكيفة مع كل نوع من الملقحات. على الرغم من الاختلافات البصرية الواضحة بين الأنواع التي يتم تلقيحها بواسطة النحل والطيور الطنانة، إلا أن عددًا صغيرًا فقط من المناطق الجينية يميزها.

ونُشر البحث في مجلة PLoS Biology.

مصادر:

- جامعة كارولينا الجنوبية (USC)

– علم الأحياء PLoS