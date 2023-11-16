رؤى جديدة حول بقاء الجزيئات القديمة في الحفريات

هل يمكن للحمض النووي والبروتينات البقاء على قيد الحياة لملايين السنين؟

في السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام متزايد بإمكانية إحياء الأنواع المنقرضة من الماضي القديم. لقد استحوذت أفلام مثل Jurassic Park على خيالنا، ولكن هل هناك أي حقيقة لمفهوم إعادة المخلوقات المفقودة منذ زمن طويل؟ وقد اتخذ العلم وراء هذه الفكرة العديد من التقلبات والمنعطفات، مع استمرار الجدل بين العلماء. ومع ذلك، فإن دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Ecology and Evolution تقدم نظرة جديدة حول بقاء الجزيئات القديمة في الحفريات.

المعلومات الأكثر تفصيلاً حول التركيب الجيني للكائن الحي تأتي من الحمض النووي الخاص به. لكن الحمض النووي هش بشكل لا يصدق ويتحلل بسرعة بعد الموت. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت هناك تقارير عن وجود الحمض النووي والبروتينات الموجودة في الحفريات، مما أثار الأمل في إمكانية وجود سيناريوهات حقيقية لفيلم Jurassic Park. ومع ذلك، لم يعثر العلماء بعد على دليل ملموس على أن الحمض النووي يمكن أن يبقى لعشرات الملايين من السنين.

من ناحية أخرى، يمكن للبروتينات أن تعيش لفترة أطول من الحمض النووي. اكتشف الباحثون بروتينات متحجرة، مثل تسلسلات الأحماض الأمينية السليمة للكولاجين، والتي يبلغ عمرها عدة ملايين من السنين. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تبقى أجزاء البروتين الكبيرة على قيد الحياة لفترة طويلة مثل الأجزاء الصغيرة، مما يثير الشكوك بين المجتمع العلمي.

ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أدلة دامغة على بقاء بقايا البروتين في الحفريات. تلقي الأساليب التحليلية المتقدمة والأساليب المبتكرة الضوء على بنية البروتينات المحفوظة في الأنسجة القديمة. يتضمن أحد هذه الأساليب استخدام شعاع مركز من الضوء والأشعة السينية لتشعيع العينات واكتشاف الروابط الكيميائية، مما يوفر معلومات قيمة حول هياكل البروتين.

ركزت دراسة حديثة على ديناصور ذو ريش عمره 125 مليون سنة يُدعى سينورنيثوصور. وكشف التحليل عن وجود هياكل بروتينية مموجة وفيرة، مماثلة لتلك الموجودة في الريش الحديث. وكانت هياكل البروتين الحلزونية، التي تشير إلى بروتين آخر يسمى ألفا كيراتين، موجودة بكميات أقل. وأظهرت تجارب أخرى أن التسخين يمكن أن يتسبب في تفكك هياكل البروتين المموج وتشكيل هياكل حلزونية، مما يشير إلى أن البروتينات الحلزونية في الحفريات قد تكون من صنع عملية التحجر.

في حين تشير هذه النتائج إلى أن آثار البروتينات يمكن أن تبقى على قيد الحياة لمئات الملايين من السنين، فإن احتمال إحياء الأنواع من الحمض النووي السليم يظل في عالم الخيال العلمي. من المحتمل أن تكون أجزاء الحمض النووي التي يمكن العثور عليها في حفريات الديناصورات قصيرة وتوفر معلومات محدودة حول هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقق من صحة أجزاء الحمض النووي النادرة هذه يمثل تحديًا تكنولوجيًا لم يتمكن الباحثون من التغلب عليه بعد.

ومع ذلك، فإن التقدم في البروتوكولات المعملية وتجارب التحجر يؤدي إلى تفسيرات أكثر دقة للحفريات ويمهد الطريق لمزيد من الدراسات للجزيئات القديمة. ومع استمرار العلماء في استكشاف هذا المجال الرائع، قد يتم إعادة تشكيل فهمنا لبقاء الحمض النووي والبروتينات في الحفريات، مما يقدم رؤى جديدة حول تطور الحياة على الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكن للحمض النووي أن يعيش في الحفريات؟

ج: الحمض النووي هش للغاية ويتحلل بشكل عام بسرعة بعد موت الكائن الحي. على الرغم من وجود تقارير عن وجود الحمض النووي في الحفريات، إلا أن العلماء لم يجدوا بعد دليلاً ملموسًا على أن الحمض النووي يمكن أن يبقى على قيد الحياة لعشرات الملايين من السنين.

س: هل يمكن للبروتينات أن تعيش في الحفريات؟

ج: تم اكتشاف البروتينات، بما في ذلك تسلسلات الأحماض الأمينية السليمة للكولاجين، في الحفريات، والتي يبلغ عمر بعضها عدة ملايين من السنين. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تبقى أجزاء البروتين الكبيرة على قيد الحياة لمدة طويلة مثل الأجزاء الصغيرة.

س: هل يمكننا إحياء الأنواع المنقرضة من الحمض النووي القديم؟

ج: إن إحياء الأنواع من الحمض النووي السليم لا يزال في عالم الخيال العلمي. وحتى لو تم العثور على أجزاء من الحمض النووي في حفريات الديناصورات، فمن المرجح أن تكون قصيرة وتوفر معلومات محدودة عن هذا النوع. إن التحقق من صحة أجزاء الحمض النووي النادرة هذه يفرض تحديات تكنولوجية لم يتم التغلب عليها بعد.