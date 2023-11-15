رؤى جديدة في عادات التغذية للديناصورات آكلة اللحوم

قدمت دراسة بحثية حديثة أجراها روبرتو لي من جامعة ديجلي ستودي دي مودينا إي ريجيو إميليا رؤى جديدة مثيرة للاهتمام حول عادات التغذية للديناصورات آكلة اللحوم في أمريكا الشمالية. الدراسة، التي ركزت على علامات العض الموجودة على عظام الصربوديات العملاقة، تتحدى الاعتقاد السائد بأن التيرانوصورات كانت الحيوانات المفترسة الرئيسية التي تركت هذه العلامات.

وبدلاً من ذلك، تسلط الدراسة الضوء على دور الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة الأخرى في تكوين موريسون، وهو تكوين جيولوجي من العصر الجوراسي العلوي. اكتشف الباحثون 68 عظمة صوروبود تحمل آثار عضات مميزة من الديناصورات الثيروبودية. لم تظهر علامات العض هذه أي علامات شفاء، مما يشير إلى أنها كانت إما نتيجة لهجوم مميت أو نبش الجثث بعد الوفاة.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أنماط تآكل مماثلة على أسنان الثيروبودات من عائلة موريسون فورميشن لتلك التي لوحظت في الديناصورات، مما يشير إلى تورط أكثر تواترا في عض العظام مما كان يعتقد سابقا. ومع ذلك، فإن تحديد أنواع الثيروبودات المسؤولة عن علامات العض هذه لا يزال يمثل تحديًا بسبب وجود العديد من الحيوانات المفترسة المحتملة.

وأكد الدكتور ديفيد هون من جامعة كوين ماري في لندن، مؤلف الدراسة، على أهمية هذه النتائج. وذكر أن هذا البحث الجديد يساعدنا على فهم العلاقات البيئية بين الديناصورات خلال العصر الجوراسي بشكل أفضل، ويكشف أن العادات الغذائية للحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة كانت أقرب إلى التيرانوصورات مما كان يعتقد سابقًا. وتساهم الدراسة في إعادة البناء المستمر لسلوك هذه الحيوانات القديمة.

من خلال التركيز على علامات العض والأسنان، كشف العلماء عن جوانب مثيرة للاهتمام من حياة الديناصورات، مما سلط الضوء على التفاعلات بين بعض أكبر المخلوقات على الأرض.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي النتيجة الرئيسية للدراسة؟

ج: النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة الأخرى، إلى جانب التيرانوصورات، كانت مسؤولة عن ترك علامات العض على عظام الديناصورات الصوروبودية العملاقة في تكوين موريسون.

س: كيف حدد الباحثون أصل علامات العض؟

ج: قام الباحثون بفحص 68 عظمة صوروبود من تكوين موريسون وحددوا آثار عضات مميزة من الديناصورات الثيروبودية. ولاحظوا أيضًا أنماط تآكل مماثلة على أسنان ذوات الأقدام من عائلة موريسون، مما يشير إلى تورطهم في قضم العظام.

س: على ماذا يوحي عدم وجود شفاء في آثار العض؟

ج: عدم وجود شفاء في علامات العض يشير إلى أنها إما حدثت نتيجة لهجوم مميت أو كانت نتيجة للنبش بعد الوفاة.

س: ما هي أنواع الثيروبودات التي تركت آثار العض؟

ج: لا يزال تحديد أنواع الثيروبودات المسؤولة عن علامات العض يمثل تحديًا بسبب وجود العديد من الحيوانات المفترسة المحتملة في تكوين موريسون.

س: ما أهمية هذه النتائج؟

ج: تساهم هذه النتائج في فهمنا للعلاقات البيئية بين الديناصورات في العصر الجوراسي، وتكشف أن العادات الغذائية للحيوانات آكلة اللحوم الأكبر حجمًا كانت أقرب إلى التيرانوصورات مما كان يُعتقد سابقًا. إنها تساعدنا في إعادة بناء سلوك هذه الحيوانات القديمة.

(المصدر: الحياة والبيئة من PeerJ)