صور مذهلة جديدة لقمر المشتري آيو تم التقاطها بواسطة مهمة جونو التابعة لناسا

تستمر مهمة جونو التابعة لناسا في تقديم رؤى مذهلة حول أسرار نظامنا الشمسي. خلال تحليقها الأخير في 15 أكتوبر، مرت جونو بالقرب من قمر المشتري آيو، وكشف عن مناظر جديدة مذهلة لسطحه المليء بالحمم البركانية. ومن المعروف أن آيو هو الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي، حيث تثور مئات البراكين بانتظام بالحمم المنصهرة وأعمدة الغاز الكبريتي.

تُظهر الصور الجديدة التي التقطها جونو سطح آيو المعذب، والذي يبدو مصبوغًا بدوامات من البقع الفاتحة والداكنة، بالإضافة إلى مساحات كبيرة مغطاة ببقع حمراء منصهرة. تمت معالجة هذه الصور التفصيلية بواسطة علماء مواطنين باستخدام البيانات الأولية التي التقطتها المركبة الفضائية. وقد أدى النشاط البركاني على آيو إلى تكوين بحيرات من حمم السيليكات المنصهرة على سطحه، وهو ما يمكن رؤيته في الصور.

آيو هو رابع أكبر قمر في النظام الشمسي وثالث أكبر أقمار كوكب المشتري. إنه أكبر بقليل من قمر الأرض. تقدم هذه الصور نظرة فاحصة على ميزات آيو الفريدة وتزود العلماء ببيانات قيمة لدراسة العمليات الجيولوجية للقمر.

كان جمع البيانات من خلال أداة JunoCam، والذي تم استخدامه لإنشاء فيديو بفاصل زمني لآيو، أحد أبرز الأحداث في التحليق. يلتقط هذا الفيديو سطح القمر من زوايا مختلفة أثناء مرور جونو فوقه، مما يوفر رؤية ديناميكية للنشاط البركاني لأيو.

الصور والبيانات التي جمعتها جونو متاحة للجمهور، ويتم تشجيع العلماء المواطنين على معالجة البيانات الأولية وتحليلها. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يساهمون في فهمنا لكوكب المشتري وأقماره، ويكشفون عن تفاصيل ورؤى جديدة حول هذه الأجرام السماوية.

المصدر: التقطت مهمة جونو التابعة لناسا مناظر جديدة مذهلة لقمر المشتري آيو.