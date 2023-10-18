حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

صور مذهلة جديدة لقمر المشتري آيو تم التقاطها بواسطة مهمة جونو التابعة لناسا

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 18، 2023
صور مذهلة جديدة لقمر المشتري آيو تم التقاطها بواسطة مهمة جونو التابعة لناسا

تستمر مهمة جونو التابعة لناسا في تقديم رؤى مذهلة حول أسرار نظامنا الشمسي. خلال تحليقها الأخير في 15 أكتوبر، مرت جونو بالقرب من قمر المشتري آيو، وكشف عن مناظر جديدة مذهلة لسطحه المليء بالحمم البركانية. ومن المعروف أن آيو هو الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي، حيث تثور مئات البراكين بانتظام بالحمم المنصهرة وأعمدة الغاز الكبريتي.

تُظهر الصور الجديدة التي التقطها جونو سطح آيو المعذب، والذي يبدو مصبوغًا بدوامات من البقع الفاتحة والداكنة، بالإضافة إلى مساحات كبيرة مغطاة ببقع حمراء منصهرة. تمت معالجة هذه الصور التفصيلية بواسطة علماء مواطنين باستخدام البيانات الأولية التي التقطتها المركبة الفضائية. وقد أدى النشاط البركاني على آيو إلى تكوين بحيرات من حمم السيليكات المنصهرة على سطحه، وهو ما يمكن رؤيته في الصور.

آيو هو رابع أكبر قمر في النظام الشمسي وثالث أكبر أقمار كوكب المشتري. إنه أكبر بقليل من قمر الأرض. تقدم هذه الصور نظرة فاحصة على ميزات آيو الفريدة وتزود العلماء ببيانات قيمة لدراسة العمليات الجيولوجية للقمر.

كان جمع البيانات من خلال أداة JunoCam، والذي تم استخدامه لإنشاء فيديو بفاصل زمني لآيو، أحد أبرز الأحداث في التحليق. يلتقط هذا الفيديو سطح القمر من زوايا مختلفة أثناء مرور جونو فوقه، مما يوفر رؤية ديناميكية للنشاط البركاني لأيو.

الصور والبيانات التي جمعتها جونو متاحة للجمهور، ويتم تشجيع العلماء المواطنين على معالجة البيانات الأولية وتحليلها. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يساهمون في فهمنا لكوكب المشتري وأقماره، ويكشفون عن تفاصيل ورؤى جديدة حول هذه الأجرام السماوية.

المصدر: التقطت مهمة جونو التابعة لناسا مناظر جديدة مذهلة لقمر المشتري آيو.

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

آلية مناخية جديدة في العصر الطباشيري اكتشفها الباحثون

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو
علوم

خفض درجات الحرارة العالمية يمكن أن يساعد في تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في انهيار الغطاء الجليدي في جرينلاند

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا
علوم

يتيح القياس غير المدمر إمكانية الحوسبة الكمومية القابلة للتطوير باستخدام بتات الإيتربيوم

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

صور مذهلة جديدة لقمر المشتري آيو تم التقاطها بواسطة مهمة جونو التابعة لناسا

أكتوبر 18، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

آلية مناخية جديدة في العصر الطباشيري اكتشفها الباحثون

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

خفض درجات الحرارة العالمية يمكن أن يساعد في تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في انهيار الغطاء الجليدي في جرينلاند

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

يتيح القياس غير المدمر إمكانية الحوسبة الكمومية القابلة للتطوير باستخدام بتات الإيتربيوم

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات