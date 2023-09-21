تلتقط جونو التابعة لناسا صورة مذهلة لكوكب المشتري والقمر البركاني آيو

التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا، والتي تدور حول كوكب المشتري منذ أكثر من سبع سنوات، مؤخرًا صورة آسرة للعملاق الغازي إلى جانب قمره البركاني آيو. تم التقاط الصورة أثناء تحليق جونو الثالث والخمسين بالقرب من كوكب المشتري في 53 يوليو.

تُظهر الصورة، التي تمت معالجتها بواسطة العالم المواطن آلان ميرون فيلاسكيز باستخدام بيانات JunoCam الأولية، التباين واللون والحدة بين الجرمين السماويين. كان جونو على بعد حوالي 51,770 كيلومترًا من آيو، وعلى ارتفاع 395,000 كيلومترًا فوق قمم سحب المشتري في وقت التقاط الصورة. يمثل هذا أقرب لقاء بين جونو وآيو حتى الآن، ومن المقرر إجراء تحليقات قريبة في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2024.

آيو، باعتباره أعمق أقمار المشتري الكبيرة، يواجه قوى جاذبية هائلة من كوكب المشتري وقمره الشقيقين أوروبا وجانيميد. وتؤدي هذه القوة الجاذبة إلى تمدد القمر وضغطه بشكل مستمر، مما يساهم في ارتفاع نشاطه البركاني. ويعتبر آيو أكثر الأجسام نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي بأكمله، حيث يستضيف مئات البراكين وبحيرات الحمم السيليكاتية المنصهرة على سطحه.

في رحلات الطيران القريبة المستقبلية من آيو، سيستخدم علماء من معهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SwRI) تلسكوبي هابل وجيمس ويب لمراقبة قمر المشتري من مسافة بعيدة في نفس الوقت. ستوفر هذه الملاحظات رؤى قيمة حول العمليات البركانية لآيو وتساعد على تعميق فهمنا لهذا الجرم السماوي المثير للاهتمام.

المصدر: ناسا

التعاريف:

– مركبة جونو الفضائية: المركبة الفضائية التي أطلقتها وكالة ناسا عام 2011 بهدف دراسة تركيب كوكب المشتري، ومجال الجاذبية، والمجال المغناطيسي، والغلاف المغناطيسي القطبي.

– آيو: أحد أكبر أقمار المشتري والمعروف بنشاطه البركاني المكثف وخصائصه الجيولوجية الفريدة.

– كوكب المشتري: أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، معروف بعواصفه الملونة، بما في ذلك البقعة الحمراء العظيمة الشهيرة.

– عالم المواطن: الفرد الذي يشارك في البحث العلمي وتحليل البيانات، وغالبًا ما يستخدم البيانات المتاحة للجمهور أو يساهم في المشاريع البحثية كعالم غير محترف.