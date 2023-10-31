جانيميد: الكشف عن أسرار أكبر قمر لكوكب المشتري

لطالما أثار جانيميد، وهو أكبر قمر لكوكب المشتري، اهتمام العلماء بمظهره الخارجي الجليدي وإمكانية وجود محيط مخفي تحت سطحه. ألقت النتائج الأخيرة التي توصلت إليها مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا ضوءا جديدا على هذا القمر الغامض، وكشفت عن وجود أملاح معدنية ومركبات عضوية.

أثناء تحليق قريب من جانيميد في يونيو 2021، جمع مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) التابع لجونو بيانات عالية الدقة عن سطح القمر. قدمت هذه البيانات تفاصيل غير مسبوقة حول تكوين جانيميد وتضاريسه.

تشير النتائج إلى وجود كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية على جانيميد. تشير هذه النتائج إلى أن جانيميد قد يكون لديه مواد متراكمة باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. قد تكون أملاح الكربونات المكتشفة عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

ومن المثير للاهتمام أن البيانات كشفت أيضًا أن أجزاء من سطح جانيميد محمية بمجاله المغناطيسي الفريد. وتمتد هذه الحماية حتى خط عرض حوالي 40 درجة، حيث تم العثور على أعلى وفرة من الأملاح والمواد العضوية. ويعتقد العلماء أن هذا الدليل قد يشير إلى وجود محلول ملحي في أعماق البحار كان يغطي سطح القمر ذات يوم.

تسلط الاكتشافات التي قام بها جونو الضوء على أهمية جانيميد في فهمنا للنظام الشمسي. بفضل حجمه الهائل وإمكاناته لاستضافة محيط تحت سطح الأرض، يقدم جانيميد إمكانيات محيرة للاستكشاف المستقبلي والبحث عن الحياة خارج الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف جونو على جانيميد؟

ج: حدد مطياف JIRAM الخاص بجونو الأملاح المعدنية والمركبات العضوية الموجودة على سطح جانيميد.

س: ما هي بعض المواد المحددة التي تم اكتشافها؟

ج: تشمل المواد المكتشفة كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية.

س: ما الذي يوحي به وجود هذه المواد؟

ج: إن وجود أملاح الأمونيا يشير إلى أن جانيميد قد يكون لديه مواد متراكمة باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. قد تكون أملاح الكربونات الموجودة هي بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

س: كيف يلعب المجال المغناطيسي لجانيميد دورًا؟

ج: يحمي المجال المغناطيسي الفريد لجانيميد أجزاء معينة من سطحه من المجال المغناطيسي الشديد لكوكب المشتري. وتمتد هذه الحماية حتى خط عرض حوالي 40 درجة، حيث تم العثور على أعلى وفرة من الأملاح والمواد العضوية.

س: ماذا يعني هذا للاستكشاف المستقبلي؟

ج: إن الاكتشافات التي قام بها جونو تسلط الضوء على أهمية جانيميد وقدرته على استضافة محيط تحت سطح الأرض. يمكن للبعثات المستقبلية أن تستكشف أسرار القمر وإمكانية وجود حياة خارج الأرض.

مصادر:

– وكالة ناسا: www.nasa.gov

– مهمة جونو: www.jpl.nasa.gov/missions/juno/