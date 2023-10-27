الكشف عن التيار النفاث المخفي لكوكب المشتري: اكتشاف رائع من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

في اكتشاف مذهل، عثر العلماء الذين قاموا بتحليل الصورة المذهلة عالية الدقة لكوكب المشتري التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) في يوليو 2022، على اكتشاف غير عادي - تيار نفاث هائل يحيط بخط استواء العملاق الغازي. يلقي هذا الاكتشاف الرائع ضوءًا جديدًا على أنماط الطقس النشطة داخل نطاقات السحب لكوكب المشتري.

على مر التاريخ، جذب كوكب المشتري انتباه علماء الفلك، مما اضطرهم إلى توجيه تلسكوباتهم نحو غلافه الجوي الغامض. بدءًا من المركبات الفضائية متعددة الاستخدامات Voyagers وCassini وNew Horizons التي تلتقط صورًا مذهلة أثناء التحليق، إلى مسبار Juno التابع لناسا الذي يلتقط صورًا قريبة للكوكب، مهدت الاستكشافات الطريق للحصول على رؤى معقدة حول الظواهر السماوية لكوكب المشتري.

يهدف تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المجهز بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، إلى التقاط الانبعاث الحراري لنطاق سحابة كوكب المشتري. ومع ذلك، فإن الغرض امتد إلى ما هو أبعد من عرض قدرات التلسكوب. بعد ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، قام فريق دولي من العلماء بتحليل دقيق لصوره عالية الدقة بالتزامن مع الصور التي حصل عليها تلسكوب هابل الفضائي.

كشف هذا الفحص الدقيق عن ميزة لم يتم اكتشافها من قبل، وهي تيار نفاث ممتد يغلف خط استواء المشتري. يمتد هذا التيار النفاث المذهل على مسافة 4,800 كيلومتر تقريبًا ويتمتع بسرعات رياح تتجاوز 500 كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعل نظرائه على الأرض يبدون قزمًا. في الواقع، فهو أكبر بعشر مرات تقريبًا وأسرع بمرتين من التيار النفاث النموذجي الموجود على كوكبنا الأصلي.

يعد اكتشاف هذا التيار النفاث الضخم بمثابة شهادة على قوة التكنولوجيا المتقدمة، مما يمكّن العلماء من كشف العجائب الخفية داخل نظامنا الشمسي. وبينما يتعمق الباحثون في أسرار كوكب المشتري، فإن هذه المعرفة المكتشفة حديثًا لديها القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للأجواء الكوكبية والقوى الديناميكية التي تلعب دورها في الأجرام السماوية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ماذا كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن كوكب المشتري؟

ج: التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة عالية الدقة لكوكب المشتري، كاشفًا عن تيار نفاث هائل يحيط بخط استوائه، وهي ميزة لم يسبق لها مثيل من قبل.

س: كيف يقارن التيار النفاث لكوكب المشتري بالتيار النفاث الموجود على الأرض؟

ج: إن التيار النفاث لكوكب المشتري أكبر بحوالي عشر مرات وأسرع بمرتين من التيار النفاث النموذجي على الأرض.

س: كيف تم الاكتشاف؟

ج: قارن العلماء الصور عالية الدقة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي مع الصور التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي، مما أدى إلى تحديد التيار النفاث غير المرئي لكوكب المشتري.