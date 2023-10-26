الكشف عن أسرار كوكب المشتري: اكتشافات مخيفة والبرق المكهرب

في المساحة الشاسعة من المنطقة الشمالية لكوكب المشتري المعروفة باسم Jet N7، حققت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا اكتشافًا مخيفًا خلال تحليقها القريب الرابع والخمسين. التقط جونو لقطة مذهلة تكشف عن منظر طبيعي من السحب والعواصف المضطربة على طول خط نهاية الكوكب. توفر هذه الصورة الغريبة لمحة مثيرة للاهتمام عن الأعمال المعقدة للغلاف الجوي لكوكب المشتري ومن المؤكد أنها سترسل الرعشات إلى أسفل عمودك الفقري.

ومع ذلك، فإن هذه الصورة الآسرة تحمل أكثر مما تراه العين. قام العالم المواطن فلاديمير تاراسوف، باستخدام البيانات الأولية من أداة JunoCam، بصياغة شخصية غريبة تشبه الوجه تخرج من السحب. غالبًا ما لاحظ جونو هذه الظاهرة، حيث تستحضر التكوينات السحابية الصور من خلال الباريدوليا - وهو ميل علماء الفلك إلى إدراك الأشكال المألوفة في أنماط عشوائية. يضيف ظهور هذا "الوجه" المخيف عنصرًا من الغموض والإثارة إلى المشهد الكوني.

ولكن هذا ليس كل شيء! حققت جونو مؤخرًا إنجازًا رائعًا آخر من خلال التقاط نشاط البرق المثير لكوكب المشتري. على عكس الأرض، حيث ينشأ البرق من السحب المائية ويكون أكثر انتشارًا بالقرب من خط الاستواء، ينبع برق المشتري من السحب التي تحتوي على خليط من الأمونيا والماء ويظهر بشكل أساسي بالقرب من القطبين. تلقي هذه الظاهرة الفريدة توهجًا غريبًا على السطح الغامض للعملاق الغازي.

أثناء اقتراب جونو الحادي والثلاثين من كوكب المشتري في 31 ديسمبر 30، التقطت المركبة الفضائية مشهدًا ساحرًا: دوامة بالقرب من القطب الشمالي للكوكب، متوهجة بإشعاع صاعقة. قام العالم المواطن كيفن جيل بمعالجة بيانات JunoCam الأولية في عام 2020، مما أدى إلى تجربة بصرية مذهلة. يعزز هذا الاكتشاف فهمنا للميكانيكا السماوية التي تلعبها في هذا العملاق الغازي المجاور.

بينما تواصل جونو مهمتها، لا يمكننا إلا أن نتخيل العجائب والألغاز الجديدة التي ستكشف عنها. مع كل لقاء يمر، نتعمق أكثر في تعقيدات الغلاف الجوي لكوكب المشتري ونشهد جمال وسحر جارنا الكوني.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي الباريدوليا؟

ج: الباريدوليا هي ظاهرة نفسية حيث يدرك الأفراد أنماطًا أو صورًا يمكن التعرف عليها في محفزات عشوائية، مثل السحب أو الأشياء غير الحية.

س: كيف يلتقط جونو صورًا لكوكب المشتري؟

ج: يستخدم Juno أداة JunoCam، التي تلتقط صورًا للغلاف الجوي لكوكب المشتري أثناء التحليق القريب. تتم بعد ذلك معالجة هذه الصور الأولية بواسطة علماء مواطنين لإنشاء صور مذهلة بصريًا.

س: لماذا يختلف برق المشتري عن برق الأرض؟

ج: ينشأ برق المشتري من السحب التي تحتوي على خليط من الأمونيا والماء، على عكس الأرض حيث يتشكل البرق في السحب المائية. بالإضافة إلى ذلك، يكون برق المشتري أكثر انتشارًا بالقرب من القطبين، مما يلقي توهجًا غريبًا على سطح الكوكب.

س: ما أهمية دراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري؟

ج: تساعد دراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري العلماء على اكتساب نظرة ثاقبة حول ديناميكيات الكواكب الغازية العملاقة وتوفر معلومات قيمة لفهم الأجواء الكوكبية في نظامنا الشمسي وخارجه.