اكتشاف جديد: لوحة الألوان المدهشة لكوكب المشتري

تم مؤخرًا التقاط صورة آسرة لكوكب المشتري بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، حيث تعرض العملاق الغازي في لوحة ألوان باستيل غير متوقعة. تقدم هذه الصورة المركبة الملونة، الملتقطة بالأشعة فوق البنفسجية، منظورا فريدا للغلاف الجوي لكوكب المشتري، وتكشف عن ميزة بارزة - وهي البقعة الحمراء العظيمة التي تظهر باللون الأزرق.

يرجع التحول المثير للاهتمام في لون البقعة الحمراء الكبرى في الطيف فوق البنفسجي إلى الضباب على ارتفاعات عالية الموجود في نظام العواصف الهائل. تمتص هذه الضبابات الفوتونات فوق البنفسجية، مما يمنع انعكاسها مرة أخرى إلى الأرض. العلماء في ناسا، باستخدام البيانات من اقتراح هابل الذي يركز على أنظمة العواصف الفائقة لكوكب المشتري، يعتزمون استخدام هذه الصورة فوق البنفسجية للتحقيق في الهياكل المعقدة لسحب المياه العميقة داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري ورسم خرائط لها.

فالضوء فوق البنفسجي، الذي يتميز بأطوال موجية قصيرة وطاقة عالية، يكشف عن ظواهر خفية خارج نطاق الرؤية البشرية. وهو يسمح لعلماء الفلك بمراقبة الضوء المنبعث من النجوم الشابة الحارة التي عادة ما يحجبها الغبار المجري. بالإضافة إلى ذلك، يكشف الضوء فوق البنفسجي عن معلومات مهمة حول تكوين المادة بين النجوم وكثافتها ودرجات حرارتها.

وفي عام 2020، تم الحصول على منظر رائع آخر لكوكب المشتري بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، باستخدام أطوال موجية متعددة، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية. يوفر الجمع بين التصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة والأشعة فوق البنفسجية لمحة شاملة ومتعددة الألوان عن ارتفاعات وتوزيع ضباب المشتري وجزيئاته. يؤدي هذا إلى تعزيز صور الضوء المرئي التي التقطها هابل، مما يعرض أنماط السحب المتغيرة باستمرار.

يتزامن إصدار هذه الصورة مع حدثين مهمين في رحلة كوكب المشتري السماوية. أولاً، وصل كوكب المشتري إلى الحضيض، أقرب نقطة له من الأرض، في 1-2 نوفمبر 2023، بمسافة تقارب 595 مليون كيلومتر (370 مليون ميل) بين كوكبنا والعملاق الغازي. بعد ذلك، حدثت المعارضة في 2-3 نوفمبر 2023، مما يشير إلى محاذاة كوكب المشتري والأرض والشمس. يمثل مثل هذا التكوين فرصة مثالية لمراقبي النجوم لمراقبة كوكب المشتري، الذي يمكن التعرف عليه بسهولة كجسم لامع في السماء الشرقية خلال المساء. حتى باستخدام التلسكوبات أو المناظير المتواضعة، يمكن للمرء أن يشهد أكبر أربعة أقمار لكوكب المشتري، ثلاثة منها أكبر من قمر الأرض، مع كون جانيميد البارز هو أكبر قمر صناعي طبيعي في نظامنا الشمسي.

استمتع بتجربة الكون المذهل حيث يكشف كوكب المشتري عن ألوانه الحقيقية، وهي تحفة فنية مرسومة في سماء الليل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الضوء فوق البنفسجي؟

يشير الضوء فوق البنفسجي إلى أطوال موجية قصيرة من الضوء تمتلك طاقة عالية ولكنها تقع خارج نطاق الرؤية البشرية. ويمكنه الكشف عن الظواهر الخفية مثل الضوء المنبعث من النجوم الشابة وتقديم رؤى قيمة حول تكوين المادة بين النجوم وكثافتها ودرجات حرارتها.

2. لماذا تظهر البقعة الحمراء الكبرى باللون الأزرق في الصورة فوق البنفسجية لكوكب المشتري؟

تظهر البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري باللون الأزرق في الصورة فوق البنفسجية بسبب وجود ضباب على ارتفاعات عالية داخل نظام العواصف. تمتص هذه الضبابات الفوتونات فوق البنفسجية، مما يمنعها من الانعكاس مرة أخرى إلى الأرض.

3. ما هي أهمية وصول كوكب المشتري إلى الحضيض والمعارضة؟

يشير وصول كوكب المشتري إلى الحضيض إلى أقرب اقتراب له من الأرض، مما يسمح بمراقبة أفضل. يحدث التعارض عندما يكون كوكب المشتري والأرض والشمس في محاذاة، مما يجعله وقتًا مثاليًا لمراقبة العملاق الغازي حتى باستخدام التلسكوبات الصغيرة أو المناظير.