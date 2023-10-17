يمكن أن تكون الكواكب الشبيهة بالمشتري شائعة حول النجوم الشبيهة بالشمس

تشير دراسة حديثة إلى أن الكواكب الشبيهة بالمشتري قد تكون متكررة الحدوث في الفضاء بين الكواكب بالقرب من نظامنا الشمسي، خاصة حول النجوم المشابهة لشمسنا. إذا تم تأكيد هذه الفرضية، فإنها تشير إلى أن بنية نظامنا الشمسي ليست نادرة كما كان يعتقد سابقا.

في السابق، كانت هناك نظريتان رائدتان حول البيئة التي تشكل فيها نظامنا الشمسي. اقترحت إحدى النظريات أن انفجار مستعر أعظم قريب أدى إلى بيئة غنية بالمعادن، مما ساهم بالمعادن الثقيلة في نظامنا الشمسي الشاب. وتشير النظرية الأخرى إلى أن شمسنا تشكلت من سحابة جزيئية من الغاز والغبار في بيئة منخفضة الكثافة.

ومع ذلك، فإن اكتشاف عمالقة غازية شبيهة بالمشتري من بين نجوم أخرى شبيهة بالشمس في الكون القريب يقدم دعمًا جديدًا للنظرية الأخيرة. ويوضح رافاييل جراتون، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الدراسات الأكثر شمولاً في المستقبل قد تزيد من توضيح أصول نظامنا الشمسي.

للوصول إلى هذه الاستنتاجات، قام جراتون وزملاؤه بتحليل البيانات من مجموعة β Pic Moving Group (BPMG)، وهي مجموعة قريبة من النجوم. ومن المرجح أن يستضيف حوالي 30 من هذه النجوم، التي تزيد كتلتها عن كتلة الشمس بمقدار 0.8 مرة، كواكب شبيهة بالمشتري في مدارات مستقرة. وهذا الاكتشاف مثير للدهشة لأن عمر هذه النجوم يبلغ 20 مليون سنة فقط، أي أصغر بكثير من شمسنا.

تمثل دراسة هذه الكواكب تحديًا لأنها تدور حول نجومها على مسافات كبيرة، وتستغرق عقودًا لإكمال مدار واحد. وللكشف عن هذه الكواكب، يتعين على التلسكوبات جمع البيانات لعدة عقود لمراقبة العبور، الذي يحدث عندما يعبر الكوكب أمام نجمه.

ورغم أنه لا تزال هناك صعوبات في اكتشاف أنواع معينة من الكواكب خارج نظامنا الشمسي، إلا أن الدراسة تؤكد التقدم المحرز في تحديد الكواكب الضخمة الشبيهة بالمشتري. يلقي البحث، الذي نشر في مجلة Nature Communications، ضوءا جديدا على تكوين أنظمة كوكبية حول نجوم شبيهة بالشمس.

مصادر:

- "الكواكب الشبيهة بالمشتري قد تكون شائعة حول النجوم الشبيهة بالشمس، كما تظهر الدراسة" - Space.com

- دراسة نشرت في مجلة Nature Communications