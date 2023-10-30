صورة جديدة تم التقاطها بواسطة جونو التابعة لناسا تكشف عن وجه غريب على كوكب المشتري

في رحلة جوية حديثة حول كوكب المشتري، تمكنت مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا من التقاط صورة تقشعر لها الأبدان يبدو أنها تصور وجهًا مروعًا على عملاق الغاز. تُظهر الصورة الملتقطة في 7 سبتمبر منطقة تسمى Jet N7 في الأطراف الشمالية لكوكب المشتري، وتظهر وجهًا ممدودًا مقلقًا يتكون من سحب دوامية وعواصف مضطربة. لقد أصبح هذا الاكتشاف في الوقت المناسب هدية عيد الهالوين المبهجة لعشاق الفضاء.

تم التقاط الصورة خلال لقاء جونو الرابع والخمسين القريب مع كوكب المشتري، من مسافة حوالي 54 ميل (4,800 كيلومتر) وخط عرض حوالي 7,700 درجة شمالًا. تم التقاط هذه الصورة على طول الخط الفاصل لكوكب المشتري، والذي يرسم الخط الفاصل بين جانبي الكوكب ليلا ونهارا، وتصور الصورة كوكب المشتري وهو يتلاشى في الخلفية المظلمة للفضاء.

في حين قامت وكالة ناسا بمقارنة بين الوجه الغريب والصورة التكعيبية، لتكريم الفنان الأسطوري بابلو بيكاسو في عيد ميلاده الـ 142، فقد اعترفت أيضًا بظاهرة الباريدوليا. الباريدوليا هي ميل البشر إلى إدراك الأشكال التي يمكن التعرف عليها، مثل الوجوه، في أنماط عشوائية. في هذه الحالة، كانت السحب الدوامة لكوكب المشتري مناسبة تمامًا للباريدوليا، مما سمح للمراقبين بلمحة ما يشبه وجهًا بشريًا عابسًا يطل من خلف الباب.

تمت معالجة الصورة نفسها بواسطة العالم المواطن فلاديمير تاراسوف، باستخدام البيانات الأولية من أداة JunoCam الخاصة بجونو. تؤكد ناسا على أهمية مشاركة الجمهور في تحليل الكم الهائل من البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية، مما يجعل صور جونو متاحة للفحص العام.

بصرف النظر عن عرض الجمال المؤلم لكوكب المشتري، تقدم هذه الصورة أيضًا رؤى قيمة حول عمليات الغلاف الجوي للكوكب. تسلط الزاوية المنخفضة لضوء الشمس الضوء على التضاريس المعقدة الموجودة في المنطقة، مما يساعد العلماء في سعيهم إلى فهم أعمق لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو جيت N7؟

ج: Jet N7 هي منطقة تقع في الأطراف الشمالية لكوكب المشتري وتشتهر بسحبها الدوامة وعواصفها المضطربة.

س: كيف تمت معالجة الصورة؟

ج: تمت معالجة الصورة بواسطة العالم المواطن فلاديمير تاراسوف، باستخدام البيانات الأولية من أداة JunoCam الخاصة بجونو.

س: ما هي الباريدوليا؟

ج: الباريدوليا هي الظاهرة التي يدرك فيها الأفراد أنماطًا يمكن التعرف عليها، مثل الوجوه، في منبهات عشوائية أو غامضة.