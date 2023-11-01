كوكب المشتري: الكشف عن أسرار "الأخ الأكبر" للنظام الشمسي

كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، يتفوق على الكواكب الشقيقة من حيث الحجم والكتلة. في الواقع، تتجاوز كتلته الوزن المجمع لجميع الكواكب الأخرى بأكثر من الضعف، مما يعزز مكانته باعتباره "الأخ الأكبر" لجوارنا السماوي. ولكن ما يجعل كوكب المشتري رائعًا حقًا هو أصوله القديمة، التي يُعتقد أنها سبقت الأرض والعديد من الكواكب الأخرى بعشرات الملايين من السنين.

بينما تشكل كوكبنا والكواكب الداخلية بالقرب من الشمس، وُلد كوكب المشتري في منطقة أبعد حيث سمحت درجات الحرارة المتجمدة للجليد بالتجمع مع الصخور والمعادن. أدت هذه العملية إلى ظهور قلب المشتري الضخم، الذي نما بسرعة ووصل في النهاية إلى كتلة تبلغ حوالي سبعة أضعاف كتلة الأرض الحالية. ثم جذبت قوة جاذبيته القوية كميات هائلة من غاز الهيدروجين والهيليوم، وهي بقايا من تكوين الشمس، مما تسبب في توسع المشتري بوتيرة مذهلة.

وفقًا للنماذج، ربما يكون المشتري قد وصل إلى مكانته الكوكبية الكاملة بعد ثلاثة ملايين سنة فقط من ولادة الشمس، وهو إنجاز مثير للإعجاب بالنظر إلى عمر الشمس الذي يبلغ حوالي 4.5 مليار سنة. وتشكلت الكواكب المتبقية في النظام الشمسي، بما فيها الأرض، فيما بعد: العمالقة الخارجية تسبق الكواكب الداخلية الصخرية.

يمثل هذا الأسبوع فرصة ممتازة لإلقاء نظرة على كوكب المشتري، حيث يقدم أفضل عرض سماوي له لهذا العام. في مواجهة الشمس، يرتفع هذا العملاق الغازي المذهل عند غروب الشمس ويظل مرئيًا طوال الليل. تألقها ينافس تألق النجوم، فقط القمر والزهرة يتفوقان على إشعاعها. يظهر المشتري في البداية منخفضًا في السماء الشرقية بعد الغسق، ويصل إلى ذروته في ساعات الصباح الباكر قبل أن يهبط نحو الأفق الغربي عند الفجر.

ترقبوا المزيد من الأفكار الجذابة حول كوكب المشتري غدًا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: بماذا يختلف كوكب المشتري عن باقي كواكب المجموعة الشمسية؟



ج: يتفوق المشتري على جميع الكواكب الأخرى من حيث الحجم والكتلة، ويفوق وزنها مجتمعة بأكثر من الضعف. ويعتقد أنه تشكل في وقت أبكر بكثير من الأرض وغالبية الكواكب الأخرى.

س: كيف اكتسب كوكب المشتري حجمه الهائل؟



ج: تشكل قلب المشتري الضخم في البداية من تكتل الجليد والصخور والمعادن بسبب الظروف المتجمدة الموجودة في منطقة ولادته. وفي وقت لاحق، جذبت جاذبيتها القوية كميات وفيرة من غاز الهيدروجين والهيليوم المتبقي من تكوين الشمس، مما أدى إلى نموها السريع.

س: ما هو أفضل وقت لمراقبة كوكب المشتري؟



ج: في الوقت الحاضر، كوكب المشتري في أبرز صوره في سماء الليل. يرتفع عند غروب الشمس، ويبقى مرئياً طوال الليل، ويصل إلى أعلى نقطة له خلال ساعات الصباح الباكر، ويكون موقعه منخفضاً في الغرب عند الفجر.