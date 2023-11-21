الاستثمار في المستقبل: مركبة الفضاء جويس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تستعد لمهمة كوكب المشتري

أكملت مركبة الفضاء جوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مؤخرًا مناورة حاسمة لتتماشى مع مساعدة الجاذبية الأرضية والقمر في عام 2024، كجزء من رحلتها الطموحة التي تستغرق ثماني سنوات لدراسة كوكب المشتري. تمثل هذه المناورة، التي استمرت 43 دقيقة واستخدمت ما يقرب من 10% من احتياطي وقود المركبة الفضائية، الخطوة الأولى في مسار فعال في استهلاك الوقود يتضمن المزيد من التحليق حول الكواكب قبل وصولها إلى نظام المشتري في عام 2031.

على عكس المهام التقليدية إلى عمالقة الغاز البعيدة مثل كوكب المشتري، والتي تتطلب كمية هائلة من الوقود للتغلب على جاذبية الشمس، يستخدم جوس مناورات مساعدة الجاذبية للحصول على الطاقة. من خلال التأرجح عبر مجالات الجاذبية للكواكب المختلفة، يستطيع جويس زيادة طاقته إلى أقصى حد دون الاعتماد فقط على تخزين الوقود.

أحد العناصر الأكثر إثارة في مهمة جويس القادمة هو مساعدة الجاذبية المزدوجة للأرض والقمر في عام 2024. ومع ذلك، لكي تكون هذه المناورة ناجحة، فإن التوقيت الدقيق والسرعة والاتجاه أمر بالغ الأهمية. كانت المناورة الأخيرة التي أجراها المحرك الرئيسي لمركبة جوس، والتي استهلكت كمية كبيرة من الوقود، تهدف إلى ضبط المركبة الفضائية لمواجهة هذا اللقاء الحاسم.

من خلال استثمار جزء كبير من احتياطي الوقود الآن، تهدف جويس إلى تقليل الحاجة إلى استخدام المحرك الرئيسي بشكل أكبر حتى تصل إلى كوكب المشتري في عام 2031. ويمكن إجراء تعديلات صغيرة على المسار باستخدام محركات الدفع الأصغر للمركبة الفضائية أثناء الرحلة. يسمح هذا النهج الموفر للوقود لجوس بحمل مجموعة من الأدوات العلمية، مما يعزز قدراته على دراسة أقمار المشتري وتوفير بيانات علمية قيمة.

أثناء انتظار موعده مع كوكب المشتري، سيقوم جوس بإجراء ملاحظات علمية مع اقترابه من وجهته. ستقوم المركبة الفضائية بالتحليق بالقرب من جانيميد، أحد أقمار المشتري، قبل ساعات فقط من دخول مدار المشتري. لضبط طاقته المدارية، سيستخدم جويس أيضًا تحليقات جوية إضافية لمساعدة الجاذبية لجانيميد بمجرد وصوله إلى نظام جوفيان.

يبدو المستقبل واعدًا لمركبة جوس الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، حيث تشرع في مهمة غير مسبوقة لكشف أسرار كوكب المشتري وأقماره الآسرة. من خلال التخطيط الدقيق والاستخدام الاستراتيجي للوقود، يستعد جويس لتقديم اكتشافات علمية رائدة خلال إقامته الطويلة في نظام المشتري.

أسئلة وأجوبة

1. كيف تعمل مناورة مساعدة الجاذبية؟

تتضمن مناورة مساعدة الجاذبية الاستفادة من قوة جاذبية الكوكب لاكتساب السرعة والطاقة. ومن خلال توقيت التحليق بعناية وضبط المسار، يمكن للمركبة الفضائية الاستفادة من تعزيز الجاذبية للحفاظ على الوقود وتحقيق المدارات المطلوبة.

2. لماذا يستغرق جويس وقتًا طويلاً للوصول إلى كوكب المشتري؟

لا تعتمد الرحلة إلى المشتري على المسافة بين الأرض والمشتري فحسب، بل تعتمد أيضًا على التغلب على جاذبية الشمس الهائلة. تساعد مناورات مساعدة الجاذبية المركبات الفضائية مثل جويس على تجميع الطاقة اللازمة للتنقل عبر المسافات الشاسعة للنظام الشمسي بكفاءة.

3. كيف سيدرس جويس أقمار المشتري؟

بمجرد وصول جوس إلى نظام المشتري، سيقوم بإجراء عمليات رصد قريبة للكوكب الغازي العملاق وأقماره الثلاثة الكبيرة الحاملة للمحيطات: جانيميد، وكاليستو، ويوروبا. ومن خلال دراسة طبيعة هذه الأقمار وقابليتها للسكن، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين وتطور أنظمة الكواكب.

4. ما هي أهمية مساعدة الجاذبية الأرضية والقمر؟

تسمح مساعدة الجاذبية بين الأرض والقمر لـ Juice بالحصول على تعزيز إضافي في السرعة ومحاذاة المسار، مما يضع المركبة الفضائية على المسار الصحيح لمواجهتها مع كوكب المشتري. تعمل هذه المناورة على زيادة كفاءة استخدام وقود المركبة الفضائية إلى أقصى حد وإعدادها للتحليق الكوكبي اللاحق.