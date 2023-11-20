آفاق جديدة للعصير: استكشاف أسرار أقمار المشتري

خضعت المركبة الفضائية جوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية مؤخرًا لمناورة مهمة كجزء من رحلتها التي تستغرق ثماني سنوات إلى نظام المشتري. وباستخدام محركها الرئيسي، قامت المركبة الفضائية بتعديل مدارها حول الشمس لتضع نفسها في وضع يسمح لها بمساعدة الجاذبية المزدوجة للأرض والقمر في الصيف المقبل، وهي مناورة الأولى من نوعها. واستهلكت هذه المناورة ما يقرب من 10% من احتياطي وقود المركبة الفضائية، وتمثل المرحلة الأولى من مناورة من جزأين قد تكون المرة الأخيرة التي يتم فيها استخدام المحرك الرئيسي لجويس حتى وصولها إلى نظام المشتري في عام 2031.

تم إطلاق جوس، وهو اختصار لـ Jupiter Icy Moons Explorer، بواسطة وكالة الفضاء الأوروبية من الميناء الفضائي في غيانا الفرنسية في أبريل 2023. وتتمثل مهمة المركبة الفضائية في إجراء ملاحظات تفصيلية لكوكب المشتري وأقماره الثلاثة الكبيرة: جانيميد وكاليستو ويوروبا. ومع ذلك، لن يبدأ جوس تحقيقه في نظام المشتري حتى عام 2031، عندما يصل أخيرًا. لا ترجع الرحلة الطويلة إلى كوكب المشتري إلى المسافة بين الأرض والعملاق الغازي فحسب، بل أيضًا إلى الحاجة إلى التغلب على قوة جاذبية الشمس الكبيرة.

تستخدم البعثات إلى الكواكب البعيدة، مثل جويس، مناورات مساعدة الجاذبية للحفاظ على الوقود. تتضمن هذه المناورات التأرجح عبر مجالات الجاذبية للكواكب المختلفة للحصول على الطاقة. ستأتي الدفعة الأولى لجويس من التحليق بالقرب من القمر في أغسطس 2024، يليه التحليق حول الأرض. لتعظيم هذه المساعدة الجاذبية، يجب أن يصل جويس إلى نظام الأرض والقمر بتوقيت وسرعة واتجاه دقيقين. كانت المناورة الأخيرة، التي استهلكت 363 كجم من الوقود، ضرورية لمواءمة مسار جوس للتحليق القادم.

ويعني الإكمال الناجح لمرحلتي هذه المناورة أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى محرك جوس الرئيسي مرة أخرى حتى يدخل مداره حول كوكب المشتري في عام 2031. ولإجراء تعديلات طفيفة على المسار في هذه الأثناء، سيعتمد جوس على محركاته الأصغر حجمًا. وخلال رحلتها إلى كوكب المشتري، ستكون المركبة الفضائية مجهزة بالكامل بالأدوات العلمية، حيث لن تحتاج إلى استخدام محركها الرئيسي مرة أخرى، مما يقلل من متطلبات الوقود الإجمالية.

يحمل استكشاف جوس لنظام المشتري وعدًا كبيرًا بكشف أسرار هذه الأجرام السماوية المثيرة للاهتمام. من خلال الاستفادة من مناورات مساعدة الجاذبية الفريدة واحتراق المحرك الاستراتيجي، تمهد المركبة الفضائية جويس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية الطريق لاكتشافات رائدة في السنوات القادمة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: كم من الوقت سيستغرق جوس للوصول إلى كوكب المشتري؟

ج: من المتوقع أن يصل العصير إلى نظام المشتري في عام 2031، أي بعد حوالي ثماني سنوات من إطلاقه.

س: لماذا يحتاج جوس إلى مناورة مساعدة الجاذبية؟

ج: تسمح مناورات مساعدة الجاذبية للمركبات الفضائية بالحفاظ على الوقود من خلال الاستفادة من قوة جاذبية الكواكب لاكتساب السرعة وضبط مسارها.

س: ماذا سيدرس جوس خلال مهمته في كوكب المشتري؟

ج: سوف يركز جوس على إجراء ملاحظات تفصيلية عن كوكب المشتري وأقماره الثلاثة الكبيرة: جانيميد، وكاليستو، ويوروبا، مع التركيز بشكل خاص على دراسة طبيعتها وقابليتها للسكن المحتملة.

س: ما هو الهدف من المناورة الأخيرة التي قامت بها جوس؟

ج: كانت المناورة ضرورية لمواءمة مسار جوس من أجل مساعدة الجاذبية المزدوجة للأرض والقمر في الصيف المقبل، مما سيوفر دفعة كبيرة لسرعة المركبة الفضائية.

س: كيف ستدير جوس تعديلات المسار خلال رحلتها إلى كوكب المشتري؟

ج: سيعتمد جوس في المقام الأول على محركات الدفع الأصغر لإجراء تصحيحات طفيفة في المسار حتى وصوله إلى كوكب المشتري في عام 2031، بعد إكمال احتراق المحرك النهائي أثناء الاقتراب من الأرض في مايو 2024.