الفائزون بجائزة مصور علم الفلك لهذا العام يعرضون عجائب الكون

تم الإعلان عن الفائزين في المسابقة السنوية لأفضل مصور فلكي لهذا العام، والتي يستضيفها مرصد غرينتش الملكي. تقدم مجموعة الصور المختارة لهذا العام نظرة خلابة على اتساع وجمال عالمنا. من السدم النابضة بالحياة إلى المناظر الخلابة للأجرام السماوية، تلتقط هذه الصور الجوانب المذهلة للفضاء.

إحدى الصور الرائعة التي فازت في فئة الشباب هي سديم الدجاجة الراكضة، والمعروفة أيضًا باسم IC2944. تأسر هذه الصورة الفوتوغرافية، المليئة بالألوان والمرصعة بالنجوم، المشاهدين بعرضها النابض بالحياة.

ومن المعالم البارزة الأخرى سديم الوردة (NGC 2337)، وهي صورة نالت استحسانا كبيرا وتم التقاطها من خلال التلسكوب في مدينة تشانغتشو، الصين. يقع هذا السديم على بعد حوالي 5,000 سنة ضوئية، ويبلغ قطره 130 سنة ضوئية.

يسلط القمر أيضًا الضوء على العديد من الصور الفائزة. تُظهر إحدى الصور الفوتوغرافية التي نالت استحسانًا كبيرًا عبور القمر في سماء الليل، حيث تعرض ألوانه المتغيرة من اللون الأحمر الصدئ العميق إلى اللون الأصفر المبيض المضيء. وتظهر صورة أخرى كوكب المريخ وهو يطل من خلف القمر، مما يخلق تباينًا مذهلاً بين الكوكب الأحمر والقمر الصناعي للأرض.

تتألق الثريا، المعروفة أيضًا باسم الأخوات السبع، بشكل حيوي في الصورة الثانية. يمكن رؤية هذه المجموعة البارزة من النجوم الزرقاء الساطعة الموجودة في كوكبة الثور بالعين المجردة من الأرض.

المنافسة لا تركز فقط على الأجرام السماوية. ويتضمن أيضًا فئات مثل Skyscapes وPeople & Space. الصورة الفائزة في فئة Skyscapes تلتقط كائنات كبيرة تصل نحو جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج. العفاريت عبارة عن تفريغات كهربائية مذهلة تحدث عالياً فوق سحب العواصف الرعدية.

يعرض الفائزون في فئة الكواكب والمذنبات والكويكبات مناظر خلابة لكوكب الزهرة والمشتري. تتميز الصورة الفائزة في فئة "شمسنا" بتوهج شمسي هائل على سطح الشمس، بينما تصور الصورة الثانية الشمس مقلوبة على الإحداثيات القطبية، مما يخلق مظهرًا ناريًا فريدًا.

في فئة قمرنا، تلتقط الصورة الفائزة آخر قمر مكتمل لعام 2022، مع الهالة القمرية الناتجة عن حيود ضوء القمر في الغلاف الجوي للأرض. تُظهر الصورة الثانية فوهة أفلاطون، وهي ميزة بارزة على سطح القمر.

تقدم هذه الصور الفائزة لمحة عن عظمة وتعقيد عالمنا. إنها تذكرنا بالاتساع الذي يحيط بنا وتثير الرهبة والعجب في أسرار الفضاء.

مصادر:

– المرصد الملكي غرينتش