مصور علم الفلك لهذا العام يعرض صورًا مذهلة للكون

أعلن المرصد الملكي في غرينتش مؤخرًا عن الفائزين في المسابقة السنوية لأفضل مصور فلكي لهذا العام، وكانت الصور مذهلة. تلقت المسابقة مجموعة مذهلة من الصور عالية الجودة، مما يجعل من الصعب على الحكام اختيار الأفضل على الإطلاق. بدءًا من اللقطات الجذابة للسدم والمجرات وحتى المناظر الخلابة للقمر والأجرام السماوية الأخرى، تقدم هذه الصور لمحة عن عجائب الكون الذي نعيش فيه.

إحدى الصور الفائزة هي سديم الدجاجة الجارية، المعروف أيضًا باسم IC2944، والذي يتميز بألوان نابضة بالحياة ونجوم منتشرة في جميع الأنحاء. ويُعد سديم الوردة، الذي تم التقاطه بواسطة تلسكوب في الصين، صورة بارزة أخرى. يقع هذا السديم على بعد حوالي 5,000 سنة ضوئية، ويمتد قطره إلى 130 سنة ضوئية.

وتضمنت المسابقة أيضًا صورًا مذهلة للقمر، بما في ذلك صورة تظهر عبوره في سماء الليل. تم التقاط هذه الصورة في داليان، الصين، وهي تلتقط لون القمر وهو يتغير أثناء شروقه، من اللون الأحمر الصدئ العميق إلى اللون الأصفر المبيض المضيء. لقطة أخرى آسرة تصور كوكب المريخ قبل مروره خلف القمر مباشرة، مما يخلق تباينًا مذهلاً في الألوان.

وتعرض الصور الأخرى في المسابقة ظواهر سماوية مختلفة، مثل الثريا، وهي مجموعة من النجوم الزرقاء الساطعة، وسديم الذئب، وهو سحابة جزيئية تشبه الذئب. وهناك أيضًا صور للسدم المجرية وظاهرة العفاريت المثيرة للاهتمام، وهي عبارة عن تفريغات كهربائية تحدث فوق السحب الرعدية.

وتضمنت المسابقة فئات مثل Skyscapes وPeople & Space، حيث عرضت صورًا لنجوم تتدفق عبر السماء ونصبًا تذكارية للحرب على خلفيات مليئة بالنجوم. كانت هناك أيضًا صور لكواكب مثل أورانوس والزهرة والمشتري، حيث يعرض كل منها جماله الفريد.

جميع الصور الفائزة في المسابقة تلتقط الطبيعة المذهلة لكوننا، وتزودنا بلمحة عن الجمال واتساع نطاق كوكبنا. إنهم يلهموننا لمواصلة استكشاف ودراسة أسرار الكون.

المصدر

– المرصد الملكي غرينتش