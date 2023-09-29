تم تعيين جون جرونسفيلد رئيسًا تنفيذيًا للاستراتيجية وعضوًا في مجلس إدارة شركة كوبرنيكوس الفضائية

تم تعيين الفيزيائي جون جرونسفيلد، الحاصل على دكتوراه، ورائد الفضاء السابق ورئيس مديرية المهام العلمية في وكالة ناسا، رئيسًا للاستراتيجية وعضوًا في مجلس الإدارة في مؤسسة كوبرنيكوس الفضائية. يركز كوبرنيكوس، وهو لاعب بارز في استكشاف الفضاء وابتكار المهام، على تطوير منصة فضائية فريدة من نوعها لتطبيقات Swarm Exploration™ الموزعة والذكية والتطبيقات الفضائية المتنوعة.

تستفيد الشركة من المعرفة العميقة بالفيزياء الفلكية وهندسة أنظمة الفضاء والبيولوجيا التركيبية لإحداث ثورة في تكلفة وقدرات المهام الفضائية. تتضمن رؤيتهم طويلة المدى تطوير مجسات فضائية مصغرة وشبه مستقلة تتمتع بقدرة متقدمة على الكشف في الموقع. تهدف هذه المجسات إلى البحث عن الحياة الميكروبية الموجودة أو المنقرضة داخل نظامنا الشمسي.

يجلب جون جرونسفيلد ثروة من الخبرة والخبرة إلى أدواره الجديدة. بصفته فيزيائيًا ورائد فضاء سابقًا، يتمتع بفهم عميق لتعقيدات استكشاف الفضاء والاكتشافات العلمية. وقد أدت قيادته كرئيس لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا إلى إطلاق مهمات رائدة في علوم الكواكب والفيزياء الفلكية والفيزياء الشمسية وعلوم الأرض.

مع وجود جرونسفيلد على متن الطائرة، يستعد كوبرنيكوس لإحراز تقدم كبير في مهمتهم لاستكشاف الفضاء وكشف أسرار عالمنا. وستقوم رؤيته كرئيس تنفيذي للاستراتيجية بتوجيه الشركة في تطوير استراتيجيات وشراكات مبتكرة لتعزيز أهدافها. وباعتباره عضوًا في مجلس الإدارة، فإنه سيساهم في التوجيه الاستراتيجي العام وعمليات صنع القرار في الشركة.

يحمل نهج كوبرنيكوس الفريد لاستكشاف الفضاء إمكانات هائلة لمستقبل البعثات الفضائية والاكتشافات العلمية. ومن خلال تطوير مجسات فضائية مصغرة وشبه مستقلة، فإنهم يهدفون إلى زيادة قدرات الكشف في الموقع وإحداث ثورة في فعالية البعثات الفضائية من حيث التكلفة. ومع تعيين جرونسفيلد، أصبح كوبرنيكوس مجهزًا جيدًا لتحقيق رؤيتهم ودفع حدود استكشاف الفضاء.

مصادر:

– شركة كوبرنيكوس الفضائية

- ناسا