يكشف تلسكوب جيمس ويب عن تيارات نفاثة مذهلة على كوكب المشتري

أذهل تلسكوب جيمس ويب العلماء مرة أخرى بأحدث اكتشافاته، وهي صور مذهلة لكوكب المشتري، تعرض تيارات نفاثة سريعة بشكل لا يصدق تتسابق عبر خط استواء العملاق الغازي. عند تسجيلها بسرعات تتجاوز 320 ميلاً في الساعة (515 كيلومترًا في الساعة) وتمتد لمسافة تزيد عن 3,000 ميل (4,800 كيلومترًا)، تقدم هذه التيارات النفاثة معلومات قيمة عن العمليات الديناميكية التي تحدث على كوكب المشتري.

أعرب المؤلف الرئيسي للدراسة، ريكاردو هويسو، عن دهشته من السرعة المذهلة لهذه التيارات النفاثة. إن سنوات من مراقبة سحب ورياح كوكب المشتري لم تؤهل الباحثين لحجم وكثافة هذه النتائج. هذه الرياح قوية جدًا لدرجة أنها إذا حدثت على الأرض، فيمكن أن تدمر مدنًا بأكملها بسرعة.

تشير هذه الاكتشافات الحديثة، المنشورة في مجلة Nature Astronomy المرموقة، إلى أن التيارات النفاثة على كوكب المشتري قد تنافس قوة أعاصير الفئة 5 على كوكبنا. وهذا يوفر فهمًا حاسمًا للطبيعة المضطربة للغلاف الجوي لكوكب المشتري.

ويتوقع الباحثون أن الصور شديدة الوضوح التي التقطها تلسكوب جيمس ويب سوف تعمق فهمنا لتكوين السحب وأنماط الطقس على كوكب المشتري. ومن خلال تحليل البيانات من طوابع زمنية محددة ومعلومات مرتبطة بالوقت مرتبطة بالملاحظات، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة حول التكوين السريع لهذه السحب العاصفة.

يشتهر كوكب المشتري بكثرة السحب والضباب وأنماط الرياح القوية. ويتوقع العلماء أن هذه الرياح عالية السرعة ستخضع لتغيرات كبيرة خلال السنتين إلى الأربع سنوات القادمة، مما يزيد من تعقيدات الغلاف الجوي للعملاق الغازي.

بشكل عام، سلطت الاكتشافات الأخيرة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الضوء على الديناميكيات والقوى غير العادية التي تلعب دورًا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري. هذه المعرفة المكتشفة حديثًا تقربنا من كشف أسرار هذا العملاق الغازي الآسر.

مصادر:

– مجلة علم الفلك الطبيعي