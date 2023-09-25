توصلت الدراسة إلى أن قناديل البحر يمكنها التعلم مثل البشر والفئران والذباب

اكتشف العلماء أن قناديل البحر قادرة على التعلم من تجارب الماضي، مما يتحدى المفاهيم السابقة التي تقول إن التعلم المتقدم يتطلب دماغًا مركزيًا. وفي دراسة نشرت في مجلة Current Biology، قام الباحثون بتدريب قنديل البحر الكاريبي على اكتشاف العقبات وتفاديها، وتسليط الضوء على الجذور التطورية للتعلم والذاكرة.

على الرغم من افتقارها إلى دماغ مركزي، تمتلك هذه الهلاميات الصغيرة نظامًا بصريًا معقدًا يضم 24 عينًا مدمجة في أجسامها. يعيشون في مستنقعات المانغروف، ويعتمدون على رؤيتهم للتنقل في المياه العكرة وتجنب جذور الأشجار تحت الماء من أجل اصطياد الفريسة. أثبت العلماء أن قنديل البحر يمكن أن يتعلم تجنب العقبات من خلال التعلم الترابطي، وتشكيل روابط عقلية بين المحفزات الحسية والسلوكيات.

ولتدريب قنديل البحر، أنشأ الباحثون حوضًا بخطوط رمادية وبيضاء لتقليد بيئتها الطبيعية، مع خطوط رمادية تمثل جذور أشجار المانغروف البعيدة. على مدار التجربة، زادت المسافة بين قنديل البحر والجدار تدريجيًا بنسبة 50%، وضاعفت محاورها الناجحة أربع مرات لتجنب الاصطدامات، وقللت اتصالها بالجدار بمقدار النصف.

قام الفريق أيضًا بعزل المراكز الحسية البصرية لقناديل البحر، والتي تسمى روباليا، لفهم العملية الأساسية للتعلم الترابطي. من خلال تدريب الروباليا بتحفيز كهربائي ضعيف عند اقتراب القضبان الرمادية، بدأت قنديل البحر في توليد إشارات لتفادي العوائق استجابةً للأشرطة ذات اللون الرمادي الفاتح، مما يشير إلى أن الجمع بين المحفزات البصرية والميكانيكية ضروري للتعلم الترابطي في قنديل البحر.

وتشير النتائج إلى أنه حتى أبسط الأجهزة العصبية لديها القدرة على الانخراط في التعلم المتقدم. ومن المأمول أنه من خلال دراسة هذه الأجهزة العصبية البسيطة نسبيًا، يمكن للباحثين الحصول على فهم أعمق لكيفية تشكيل الهياكل والسلوكيات المعقدة.

في الدراسات المستقبلية، يخطط الباحثون لدراسة التفاعلات الخلوية للجهاز العصبي لقنديل البحر لفهم تكوين الذاكرة وعمل المستشعر الميكانيكي في جرس قنديل البحر بشكل أفضل. سيساهم هذا البحث في فهم أكثر شمولاً لقدرات التعلم النقابي لدى الحيوان.

المصدر

- بيليكي، ج.، جارم، أ، وآخرون. (2022). التعلم الترابطي في قنديل البحر بدون جهاز عصبي مركزي. علم الأحياء الحالي، 32(17)، R1233-R1234.