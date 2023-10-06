هل يمكن لقنديل البحر أن يتعلم بدون عقل؟ دراسة جديدة تشير إلى أنهم يستطيعون ذلك

قناديل البحر مخلوقات رائعة معروفة بافتقارها إلى العقول. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة تتحدى الاعتقاد بأن هذه المخلوقات غير قادرة على التعلم بعد المستوى الأساسي. أجرى باحثون من جامعة كيل وجامعة كوبنهاغن تجارب على قنديل البحر الكاريبي لتحديد ما إذا كان بإمكانهم التعلم والتكيف مع سلوكهم.

وفي الدراسة، أنشأ الباحثون ثلاثة ظروف تجريبية باستخدام خزانات مستديرة لمحاكاة مستويات الرؤية المختلفة التي تعيشها قنديل البحر في بيئتها الطبيعية. ووجدوا أن قنديل البحر الصندوقي تعلم بسرعة كيفية تجنب الاصطدام بجدران الخزان عن طريق تعديل أنماط السباحة الخاصة به. في الخزان منخفض التباين، بدأ قنديل البحر بالسباحة بعيدًا عن الجدران وزاد عدد مناوراته السريعة. وفي الخزان عالي التباين، بقي قنديل البحر في المركز وتجنب الجدران تمامًا. ومع ذلك، في الخزان الرمادي، استمروا في الاصطدام بالجدران.

تشير هذه النتائج إلى أن قنديل البحر الصندوقي يمكنه ربط الإشارات البصرية بسلوكه والتكيف وفقًا لذلك. على الرغم من وجود 1,000 خلية عصبية فقط في كل بنية حاملة للعين، إلا أن قنديل البحر كان قادرًا على ربط الانطباعات المختلفة والتعلم منها.

واختبر الباحثون أيضًا الهياكل الحسية التي تسمى روباليا الموجودة على جرس قنديل البحر. تحتوي كل هذه الهياكل على ستة عيون وهي مسؤولة عن توليد إشارات جهاز تنظيم ضربات القلب التي تتحكم في حركة قنديل البحر. عندما تم تعريض الروباليا لصور مسقطة لأشرطة متحركة ذات تباينات مختلفة، أظهروا استجابة للصور.

بشكل عام، تقدم الدراسة دليلاً على أن قناديل البحر قادرة على التعلم الترابطي، وهو نوع من التعلم المتقدم الذي يتضمن ربط السلوك الطوعي بحافز أو نتيجة. يشير هذا إلى أن العمليات العصبية المتقدمة قد تكون خاصية أساسية لجميع الأجهزة العصبية، حتى تلك التي لا تحتوي على دماغ مركزي.

يمكن أن يوفر المزيد من البحث في هذا المجال رؤى قيمة حول قدرات التعلم لدى الكائنات الأخرى ذات الأجهزة العصبية البسيطة. إن فهم كيفية تعلم الحيوانات المختلفة وتكيفها يمكن أن يكون له آثار على مجالات مثل علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي.

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– مصدر الصورة: جان بيليكي وآخرون، علم الأحياء الحالي، 2023