قنديل البحر يمكن أن يتعلم من الخبرة، وتظهر الدراسات

قنديل البحر، على الرغم من افتقاره إلى الدماغ، لديه القدرة على التعلم من تجارب الماضي بطريقة مماثلة للحيوانات الأخرى، وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة Current Biology. لاحظ الباحثون القدرات الملاحية لقنديل البحر الكاريبي الصندوقي، ووجدوا أن هذه المخلوقات الصغيرة، المزودة بـ 24 عينًا في جميع أنحاء جسمها، يمكنها تعلم كيفية التنقل بين العقبات.

وفي الدراسة، تم وضع قنديل البحر في بيئة حوضية مزينة بخطوط رمادية وبيضاء، تشبه بيئتها الطبيعية. وعلى مدار 7 دقائق ونصف، تمت ملاحظة قنديل البحر وهو يصطدم بشكل متكرر بالخطوط الرمادية الموجودة على جدار الخزان. ومع ذلك، بحلول نهاية المراقبة، تمكنت قنديل البحر من الحفاظ على مسافة أبعد من الجدران، مما يدل على أنها تعلمت تجنب الاصطدام.

تشير النتائج إلى أن قناديل البحر يمكنها التعلم من التجارب السابقة من خلال المحفزات البصرية والميكانيكية. وتعتبر هذه القدرة على التعلم هي أعلى أداء للجهاز العصبي. لتعليم قنديل البحر حيلًا جديدة، من الأفضل الاستفادة من سلوكياتها الطبيعية والسماح لها بالوصول إلى إمكاناتها الكاملة.

وقام الباحثون أيضًا بعزل المركز الحسي البصري لقنديل البحر، والذي يسمى الروباليا، والذي وجد أنه يلعب دورًا حاسمًا في عملية التعلم الترابطي. يحتوي كل روبياليوم على ست عيون ويولد إشارات لتنظيم ضربات القلب تتحكم في حركة قنديل البحر النبضية. ومن خلال تغيير وتيرة هذه النبضات، تمكن الباحثون من ملاحظة قنديل البحر وهو يغير اتجاهه.

إن فهم كيف يمكن لقناديل البحر، بأجهزتها العصبية البسيطة، أن تحقق التعلم المتقدم يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للآليات الخلوية الأساسية للتعلم. ويعتقد الباحثون أن هذه الآلية الخلوية ربما تطورت في وقت مبكر من تاريخ الجهاز العصبي.

تسلط هذه الدراسة الضوء على القدرات التكيفية الرائعة لقناديل البحر والدروس المحتملة التي تحملها لفهم التعلم والسلوك في الكائنات الحية الأخرى.

مصادر:

- دراسة نشرت في علم الأحياء الحالي

- المؤلفان جان بيليكي، جامعة كيل، ألمانيا وأندرس جارم، جامعة كوبنهاجن، الدنمارك