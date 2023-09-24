اكتشاف أن قناديل البحر تمتلك قدرات تعليمية متقدمة، مما يتحدى المفاهيم السابقة

اكتشف العلماء أن قنديل البحر، وتحديدًا قنديل البحر الكاريبي السام، يمتلك قدرة تعليمية أكثر تقدمًا مما كان يُعتقد سابقًا. وتكشف النتائج، التي نشرت في مجلة Current Biology، أن هذه المخلوقات، على الرغم من أنها تحتوي على 1,000 خلية عصبية فقط ولا يوجد بها دماغ مركزي، إلا أنها قادرة على القيام بعمليات تعليمية معقدة. وهذا يتحدى الفهم التقليدي للدماغ ويفتح إمكانيات جديدة لفهم الوظائف والحالات المعرفية البشرية مثل الخرف.

لطالما اعتبرت قنديل البحر مخلوقات بسيطة ذات قدرات تعليمية محدودة، لكن هذا البحث الجديد غيّر هذا التصور. وركزت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كوبنهاغن، على قناديل البحر الصندوقية التي تعيش في مستنقعات المانغروف في منطقة البحر الكاريبي. تستخدم قناديل البحر هذه نظامها البصري المثير للإعجاب، والذي يتضمن 24 عينًا، للبحث عن مجدافيات الأرجل بين جذور المانغروف.

ما أدهش العلماء هو قدرة قنديل البحر على التعلم من أخطائه وتعديل سلوكه. هذه القدرة على التذكر والتعلم هي السمة المميزة للجهاز العصبي المتقدم. اكتشف الباحثون أن الألوان المتباينة لعبت دورًا حاسمًا في عملية تعلم قنديل البحر. من خلال تقييم ظلام الجذر بالنسبة للماء، يمكن لقنديل البحر تحديد المسافة إلى الجذر والسباحة بعيدًا في اللحظة المثالية.

تتحدى الدراسة فكرة أن الحيوانات ذات الأجهزة العصبية البسيطة تفتقر إلى القدرة على التعلم. وعلى الرغم من احتوائه على 1,000 خلية عصبية فقط، فإن قنديل البحر يتعلم بمعدل مماثل للحيوانات الأكثر تقدمًا مثل ذباب الفاكهة والفئران. ويرى البروفيسور أندرس جارم، الباحث الرئيسي، أن هذا تطور مهم في علم الأعصاب. فهو يوفر فهمًا جديدًا لما يمكن تحقيقه باستخدام نظام عصبي بسيط، ويقترح أن التعلم المتقدم ربما كان أحد الفوائد التطورية للجهاز العصبي منذ البداية.

تقدم الدراسة أيضًا رؤى فريدة حول العمليات الخلوية المشاركة في التعلم المتقدم. ومن خلال تحديد الخلايا المحددة المشاركة في التعلم وتكوين الذاكرة، يأمل الباحثون في الكشف عن التغيرات الهيكلية والفسيولوجية التي تحدث أثناء هذه العمليات. الهدف النهائي هو تحديد ما إذا كانت هذه الآليات تقتصر على قناديل البحر أم أنها موجودة في جميع الحيوانات.

يعد فهم تعقيدات الدماغ إنجازًا رائعًا، ويسلط هذا البحث الضوء على قدرات المخلوقات التي كانت تعتبر بسيطة في السابق. ومن خلال دراسة قناديل البحر، يأمل العلماء في كشف أسرار التعلم المتقدم وتكوين الذاكرة، وتوفير رؤى قيمة في الإدراك البشري والعلاجات المحتملة للحالات العصبية.

مصادر:

- دراسة نشرت في مجلة Current Biology لباحثي جامعة كوبنهاجن