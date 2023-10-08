تلتقط مهمة SLIM التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية صورة للقمر من نقطة مراقبة فريدة من نوعها

نجحت مهمة SLIM التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، والتي تهدف إلى تنفيذ هبوط دقيق على سطح القمر، في التقاط صورة للقمر من نقطة مراقبة لا يمكن رؤيتها من الأرض. تم التقاط الصورة على مسافة حوالي 7,000 كيلومتر من القمر، أي قبل 45 دقيقة فقط من تأرجح القمر المخطط له. ستسمح مناورة التأرجح هذه للمركبة الفضائية بالعودة إلى مدار القمر بدقة أكبر في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا.

على عكس مركبات الهبوط السابقة على سطح القمر، والتي استهدفت مناطق هبوط تمتد على كيلومترات مربعة، من المقرر أن يهبط SLIM في منطقة أصغر بكثير يبلغ عرضها 100 متر فقط. ولهذا السبب اكتسبت لقب "قناص القمر". وفي حالة نجاحها، ستصبح SLIM أول مركبة فضائية تُظهر هبوطًا دقيقًا على سطح القمر. يقع موقع الهبوط المستهدف على سفوح حفرة تصادمية حديثة بالقرب من فوهة شيولي الاصطدامية الأكبر حجمًا، والتي تقع على مقربة من بحر الرحيق على الجانب القريب من القمر.

في الصورة التي التقطها SLIM، يمكن رؤية نقطة الهبوط أسفل خط الاستواء القمري مباشرة. ومع ذلك، بسبب ضغط الصورة، يبدو القمر ضبابيًا. جرت مناورة التأرجح، التي تمر فيها مركبة فضائية بجوار جسم سماوي دون انحراف كبير في المسار، في 4 أكتوبر 2023، على مسافة من القمر. خلال أقرب اقتراب له، كان SLIM على ارتفاع 4,992 كيلومترًا من القمر، ويتحرك بسرعة 1.47 كيلومترًا في الثانية بالنسبة للقمر.

تم تنفيذ مناورة التأرجح هذه بعد أسبوع تقريبًا من حرق الحقن عبر القمر، مما دفع المركبة الفضائية نحو مدار القمر. تهدف مهمة SLIM إلى إحداث ثورة في عمليات الهبوط على سطح القمر من خلال تحقيق هبوط دقيق للغاية على سطح القمر. بفضل قدراته وتصميمه الفريدين، تم إعداد SLIM ليصنع التاريخ عندما يضع قدمه على سفوح الحفرة المستهدفة.

مصادر:

- جاكسا (الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي)

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