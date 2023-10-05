المركبة الفضائية اليابانية SLIM تكمل التحليق فوق القمر

أكملت مركبة الفضاء اليابانية Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) بنجاح تحليقًا بالقرب من القمر كجزء من رحلتها في الفضاء السحيق لمحاولة الهبوط على سطح القمر. وصلت المركبة الفضائية إلى أقرب اقتراب لها من القمر في 4 أكتوبر، حيث مرت على مسافة أقل بقليل من 5,000 كيلومتر من سطح القمر بسرعة نسبية تبلغ 1.47 كيلومتر في الثانية.

بعد التحليق، أصبح SLIM الآن في مدار طويل سيعيده إلى القمر في وقت لاحق من العام. يسمح هذا المسار بدخول أكثر كفاءة في استخدام الوقود إلى المدار القمري مقارنة بالحاجة إلى استخدام مكابح طويلة أثناء التحليق.

صرح مسؤولون من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنه من المتوقع حدوث محاولة هبوط في يناير. يهدف SLIM، الذي تبلغ كتلته الجافة 200 كيلوغرام وكتلة رطبة 700-730 كيلوغرامًا، إلى تحقيق هبوط سلس على سطح القمر بدقة عالية باستخدام بنية خفيفة الوزن.

النقطة المستهدفة لمركبة الهبوط هي فوهة شيولي عند خط العرض الأوسط، حيث ستهدف إلى الهبوط على مسافة 100 متر. يتميز بخمسة أرجل شبكية من الألومنيوم قابلة للسحق مصممة لامتصاص تأثير الهبوط على المنحدر. يستخدم SLIM نظام ملاحة قائم على الرؤية ويحمل بيانات المراقبة من المركبة الفضائية اليابانية SELENE، التي تم إطلاقها في عام 2007، لتحديد منطقة الهبوط بشكل مستقل أثناء الهبوط.

وفي حالة نجاحه، سيجعل مشروع SLIM اليابان الدولة الخامسة التي تحقق هبوطًا سلسًا على سطح القمر. ومع ذلك، قد لا تكون هذه هي مهمة الهبوط التالية على سطح القمر، حيث كشفت شركة Intuitive Machines، ومقرها في هيوستن، مؤخرًا عن أول مركبة هبوط على سطح القمر، وهي Nova-C. ومن المقرر إطلاق Nova-C في منتصف نوفمبر، وستحاول الهبوط في فوهة مالابيرت، بهدف أن تصبح أول مركبة فضائية غير حكومية تهبط بنجاح على سطح القمر.

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